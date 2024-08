En octubre se licitará el puente paralelo al Carretero

El proyecto para construir un puente paralelo al Puente Carretero, destinado a aliviar el tráfico sobre el actual, obtuvo el permiso necesario de Nación para llevar a cabo la obra y podría licitarse en octubre.

El senador por La Capital, Julio "Paco" Garibaldi, informó que, gracias a la llegada de estos permisos, se espera cumplir con los plazos de licitación antes de lo previsto inicialmente. "Pensábamos llegar en noviembre o diciembre con la licitación, pero ahora quizás en octubre ya se pueda hacer el llamado a licitación", señaló el senador.

Uno de los aspectos más complejos del proyecto es la integración del nuevo puente con el ingreso a la ciudad de Santo Tomé. El nuevo puente se construirá al sur del actual y se busca evitar la formación de un embudo en el tránsito al unir los cuatro carriles (dos del puente actual y dos del nuevo) en la ciudad vecina.

Actualmente, se están gestionando con Nación las modificaciones necesarias para que el tramo desde el Puente Carretero hasta su cruce con la Ruta 19, que pasa por la avenida 7 de Marzo y avenida Luján, pase a ser jurisdicción provincial, lo que facilitaría la ejecución de las obras.

El tramo que corresponde a la ciudad de Santa Fe es considerado más sencillo, ya que la zona está más despejada. Garibaldi destacó que "el viaducto es una obra que los ingenieros dicen que es relativamente simple y sencilla".

El senador Garibaldi enfatizó que la construcción del puente debería ser responsabilidad del Gobierno Nacional. "Nos lo deben, vamos a seguir reclamando para que hagan lo que tienen que hacer, pero mientras tanto no nos quedamos brazos cruzados", afirmó.

Aunque Nación no ha colaborado directamente con la obra, Garibaldi aseguró que no habrá obstáculos para su ejecución. "Nación no se opone; tampoco colabora, ni contribuye, ni aporta. De mínimas no pone palos en la rueda. Tiene que haber una autorización para que la provincia lo pueda hacer y eso es lo que está gestionando en estos mismos momentos, pero ya tenemos la palabra que no va a haber ningún inconveniente", concluyó el senador.