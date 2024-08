Susana Trimarco sobre Loan: "Las primeras horas son importantes; es donde la provincia falló"

“De saber se trata” se llamó la primera Jornada Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, organizada por el Gobierno de Santa Fe. La actividad se realizó hoy en la ciudad de Rosario.

En la jornada participó Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, la joven secuestrada por una red de trata en 2002, en Tucumán. En una entrevista con el móvil de Cadena Oh!, señaló: “La verdad, muy agradecida al gobernador y todos sus colaboradores por la invitación. Me parece muy importante esta jornada para hablar de estos temas que nos pasan todos los días. Me parece muy importante estar presente hoy acá, junto con el abogado de la causa de Marita para aportar, intercambiar información y trabajar en conjunto”.

Consultada sobre el caso Loan, subrayó: “Pobre criatura. Es todas las mismas mecánicas que usaron con Marita. También que usaron con la chiquita Sofía, con Guadalupe de San Luis, que nosotros somos querellantes en esa causa. Las mismas maneras de trabajar, y yo creo que las primeras horas son muy importantes, que es lo que en esa provincia tardaron en encarar, en investigar bien el tema de la causa”.

Finalmente, dejó un mensaje a todas las madres que buscan a sus hijos. "Sigan adelante, no hay ningún crimen perfecto. Todo se sabe a lo largo del tiempo, todo se descubre. No abandonen a sus hijos y no abandonen la causa”.

Escucha la nota completa acá.