Difundieron fotos de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

"Venís golpeándome hace 3 días seguidos", indican los presuntos chats de WhatsApp entre Yañez y Fernández, que difundió el portal Infobae junto con fotos donde la ex primera dama muestra un moretón en el ojo y otro en el brazo, cerca de la axila. "Esto es cuando me samarreaste (sic)", escribe Yañez.

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación", se lee en las capturas de los chats.