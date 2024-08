El intendente de Puerto General San Martín se planta ante provincia por la la cesión de la Ruta 11

Las denuncias por mal estado de algunos caminos que conectan las terminales portuarias con muelles del Cordón Industrial derivó que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reuniera en Buenos Aires la semana pasada para solicitar la cesión de la Ruta Nacional 11 con el fin de repararla. Para su financiamiento, la provincia asumiría el cobro del canon por el uso de los caminos hacia los puertos, un ingreso que actualmente gestionan los intendentes de la región.

"La verdad es que no recibimos la propuesta con buena predisposición. En realidad, lo que plantean es quedarse con la tasa que cobramos los habitantes de Puerto General San Martín por la entrada de los camiones a las terminales", comentó Carlos De Grandis, intendente de Puerto General San Martín, en Sin Mordaza Tv.

El intendente explicó que "de las playas de camiones de cada una de las empresas llegan a nuestras terminales sin pasar por una sola calle de tierra. Aunque la calle Héroes de Malvinas es de tierra por cuestiones logísticas, está completamente compactada. Este recurso nos exige pavimentar las calles para garantizar un buen acceso a los camioneros, y nosotros lo hemos cumplido".

Para De Grandis, "el problema es otro: estas industrias están ubicadas dentro de la ciudad. El Centro de Protección Civil es más grande que el de cualquier ciudad como la nuestra. De los 47 kilómetros que tiene Puerto General San Martín en zona rural, que fue urbanizada para permitir la entrada de estos camiones, casi el 80% está pavimentado. No hemos hecho lo que dice Enrico, que es una vergüenza".

"Vergüenza es vivir en Puerto General San Martín entre el polvo, los olores y las ratas. Invito al ministro a que venga; hoy están viniendo los diputados. Quiero que vean cómo es la ciudad. No aceptaremos que nos quiten estos recursos, que son genuinos de la Municipalidad de Puerto General San Martín", agregó.

Finalmente, De Grandis afirmó: "Si nos quitan el canon, no dejarán de cobrar la tasa; se seguirá cobrando, pero lo hará un particular. Ahí es donde veo que se cometerá la mayor injusticia. No hay nada presentado, todo son expresiones a través de los medios. Sabemos la intención detrás de esto, y eso molesta porque se presta para maniobras".

Mira la nota completa acá.