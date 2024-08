Rafaela: violento robo en una vivienda de barrio Villa Rosas

En la madrugada de ayer, se registró un violento asalto en una vivienda ubicada en calle Jorge Newbery al 600, en el barrio Villa Rosas, en la ciudad de Rafaela. En la casa, un hombre dormía cuando fue sorprendido por los delincuentes.

Guillermo, la víctima del asalto, relató lo sucedido: "A las 2:30 me acosté, y a las tres menos cuarto sonó el timbre de mi casa. Antes de abrir la ventanita, porque tengo un montón de cosas delante, abrí la puerta y vi a una muchacha parada en la puerta. Al rato, sentí un golpe y la puerta se abrió de golpe. Ya tenía a un tipo adentro reduciéndome, diciéndome que me callara, que no dijera nada, y me tiró al piso", contó a un medio local.

El hombre agregó: "Me tenía en el piso y me decía que me callara, que si no, me iba a matar. Como yo no me callaba, me puso un trapo en la boca y lo envolvió con cinta adhesiva, mientras la mujer se fue a la habitación a sacar toda la ropa".

Leer también: Rafaela impulsa la creación de un parque vial

Una vez que logró liberarse, Guillermo corrió a un supermercado de 24 horas frente a su casa, donde pidió ayuda y activaron la alarma. "Ahí los vi a las dos personas saliendo corriendo hacia el lado de La Plata. Se dirigieron hacia La Plata y luego doblaron hacia Santa Rosa. Me robaron los dos televisores, la billetera con 500 pesos, una campera y el celular", informó.

Un dato peculiar es que la mujer se había contactado previamente con el hombre a través de Facebook, ofreciéndole un puesto de trabajo en una rotisería. "Ella me iba a hablar sobre un trabajo en una rotisería, para que yo me encargara de la parte de cocina", explicó Guillermo, lo que sugiere que el hecho fue planificado con anterioridad.