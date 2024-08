Víctima de robo en country: "No me mató el sábado porque no quiso"

En los tribunales de Santa Fe se realizó la audiencia imputativa contra un empresario acusado de robarle una suma millonaria a su vecino en un reconocido country de Santo Tomé. El sospechoso fue imputado por robo calificado.

“Ojalá que se cumpla todo. Me robaron mucho. No me mató el sábado a la noche porque no quiso”, comentó entre lágrimas la víctima, visiblemente afectada por lo ocurrido.

El hombre, que vive en el country desde hace menos de un año, expresó su sorpresa y desilusión: “Los saludaba y pedía permiso para ir a buscar la pelota de la hija y nada que ver, no había nada”. También señaló: “Tuve el apoyo de los otros vecinos. Creo que el vecino de al lado con el que salían a caminar también le robaba”.

Por su parte, la fiscal a cargo del caso, la doctora Roxana Marcolin, explicó: “Se le atribuyó un robo calificado. Esto es porque hubo violencia, en este caso, sobre la cerradura de la puerta trasera de la vivienda de la víctima. En realidad calificado porque se trata de una morada, no se trata de un negocio. Tiene que estar sí o sí vinculado, a lo que es una casa de familia o donde more una persona”.

Al ser consultada sobre la pena que podría recibir el acusado, la fiscal Marcolin detalló: “En este caso, la pena mínima es de 3 años, lo que habilitaría una condena de ejecución condicional, y un máximo de 10 años”.

