Qué dijo Tamara Pettinato sobre sus polémicas visitas a Alberto Fernández

Este jueves, Eduardo Feinman viralizó un video en el que se ve a la mediática Tamara Pettinato hablando, notablemente afectada por el alcohol, con Alberto Fernández sobre “su relación” en el despacho del exmandatario en la Casa Rosada.

Esta visita forma parte de las tres que realizó Pettinato tanto a la Rosada como al chalet de la Quinta de Olivos entre 2020 y 2021, junto con otras colegas, actores y actrices, y por el que recibió múltiples críticas.

Al respecto, la columnista de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con vos hizo un encendido descargo en su momento. : “A mi me incomoda bastante todo lo que está pasando”, dijo.

QUÉ DIJO TAMARA PETTINATO SOBRE LAS VISITAS A ALBERTO FERNÁNDEZ

“En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos que me dicen gato, pete…, pu…, me parece hablar”, señaló, comparando el suyo con el caso de Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacchi.

“Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos durante la cuarentena. Fui a la Quinta de Olivos por un tema personal, no voy a decir de qué hablamos porque fue algo privado, que no me siento obligada a explicar”, se defendió Pettinato.

“No sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿Explicaron a qué fueron?”, se preguntó al aire, acusando “violencia” contra ella. “Me parece que no me corresponde a mi tener que explicar todo”, cerró.

