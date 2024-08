Quiénes son las dos actrices famosas que aparecerían en videos con Alberto Fernández

Este jueves se viralizó un polémico video grabado en pandemia en el que se puede ver a Tamara Pettinato “rompiendo una relación” con Alberto Fernández según sus propias palabras, y ahora aseguran que podrían viralizarse los de otras dos famosas.

En LAM, Ángel de Brito y su producción, rápidos de reflejos, lograron replicar el video que presentó en exclusiva la señal LN+, y de esta manera se generó debate acerca de los famosos que visitaron al presidente por diversos motivos en los meses del aislamiento obligatorio.

“El país se venía abajo y en vez de él estar ocupado en lo que tenía que estar ocupado, él estaba grabando a una pendeja boluda tomando cerveza, cortando un vínculo. Porque está cortando, claramente. Le dice ‘te amo, estamos cortando’”, protestó Yanina Latorre.

“Ella no sé hace cuánto, pero está de novia con un diputado”, recordó Fernanda Iglesias, en referencia al santacruceño José Glinski. “Ojalá Fabiola muestre todo lo que tenga. Ojalá. Está bien lo que está haciendo. Yo haría lo mismo. Yo creo que ella también estuvo muy asustada y hasta hoy está muda en Madrid”, agregó Yanina.

REVELARON QUE HABRÍA MÁS VIDEOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ CON MÁS FAMOSAS

“Acá hay una persona que me cuenta, me dice que lo de Tamara ayer lo sabían varios periodistas. Que obviamente sabían que existía un video y que este video iba a trascender. Obviamente termina cayendo en manos de Feinman, y se habla también de dos actrices de las que técnicamente también existirían videos y saldrían a la luz”

Alberto Fernández y Flor Peña

“Si es así, o le agarraron el teléfono directamente y se lo vaciaron”, dijo Marcela Feudale. “Pero por ahí es que a la noche se dormía y Fabiola le agarraba el teléfono y le sacaba (la información)”, cerró Yanina, mientras Fernanda Iglesias involucraba a Flor Peña.

“Por eso digo que no le creo a Florencia Peña. Que me disculpe, pero no creo que haya ido a hablar del tema de los actores. Ella dijo que fue para hablar por el tema de los actores. Para mí es mentira. Fue para hacer esta pelotudez que está haciendo Tamara”, señaló Iglesias.

El debate continuó largo rato y se mencionaron los nombres de Florencia Peña, que inició una querella judicial contra los entonces diputados de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff y Fernando Iglesias por hablar de sus visitas a Olivos con dichos que la Justicia calificó de “cuestionables” antes de archivar la causa, la conductora Ursula Vargues y Sofía Pacchi, la actriz y modelo que trabajó primero como asesora de imagen de Fabiola Yañez (y estuvo invitada a su polémico cumpleaños en Olivos en la pandemia).

Durante los primeros años de la presidencia de Fernández, Pacchi pasó luego a trabajar en la Secretaría General de la Presidencia a las órdenes de Julio Vitobello. Allí, asistió al presidente Alberto Fernández en la elaboración de discursos, declaraciones, y en temas de ceremonial y protocolo.

Fuente: Ciudad Magazine