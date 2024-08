Flor Peña habló de un posible video íntimo con Alberto Fernández

Este jueves estalló la polémica de Alberto Fernández con la viralización de las imagénes de Fabiola Yáñez tras sufrir violencia de género y los videos del expresidente con Tamara Pettinato, y el representante de Flor Peña habló luego de la involucraran.

Rodrigo Lussich informó en Socios del Espectáculo qué dijo Sebastián Centeno de la actriz: “Dice que Florencia no va a hablar del tema y que no van a encontrar nada, insiste y ratifica que en caso de que salga algo en un ascensor, no es ella”.

“Asegura que no va aparecer nada privado como lo de Tamara Pettinato. De esta manera, a través de su entorno, Florencia desmiente categóricamente que haya algun material que la comprometa desde alguna cuestión personal íntima con Alberto”, remarcó el conductor.

Fuente: Ciudad Magazine