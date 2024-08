Alberto Fernández a D'Elía: “Lamento que creas que soy capaz de hacer algo así”

El dirigente social Luis D´Elia condenó desde sus redes sociales al ex presidente Alberto Fernández tras conocerse las fotos de su ex pareja Fabiola Yañez golpeada y después compartió las respuestas que recibió: “Lamento que creas que soy capaz de hacer algo así”.

El ex líder piquetero bonaerense escribió un duro tuit este jueves: “Si @alferdez (la cuenta de Fernández) tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza”.

Leer también: Solo el 29% de los docentes adhirió al paro del pasado miércoles

Este viernes, el propio D´Elia compartió una respuesta que le envío anoche el ex mandatario de forma privada. Son dos líneas: “Lamento que creas que soy capaz de hacer algo así” y “por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro”.

“Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes, obviamente no le contesté estaba muy caliente”, añadió junto a las capturas. En paralelo, el abogado Jorge Monasterky denunció penalmente al dirigente social por instigar el suicidio del ex presidente.

“Los dichos manifestados, denunciado o transcendidos en medios de común son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. Dejo aclarado mi rechazo y repulsión por el personaje denunciado y lo mismo del Sr Alberto Fernández. Mi rechazo es absoluto por sus comportamientos de público conocimiento. Ahora bien esto sería un delito autónomo que debe investigarse”, afirmó el denunciante,

También reclamó que “de ser verdad los mensajes que publica que se va a pegar un tiro Fernández, solicito que en cumplimiento de la ley de salud mental se ordene la internación compulsiva si se comprueba un riesgo actual e inminente como surge de la ley para estos casos”.