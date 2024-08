Belgrano lo empató sobre el final y le impidió a Unión quedar como único puntero

Este viernes a Unión se le escapó la victoria en el final y empató 1-1 frente a Belgrano en el estadio Julio César Villagra y perdió la chance de quedar como único puntero de la Liga Profesional. Adrián Balboa (46'ST) abrió para la visita, mientras que Matías Suárez igualó a los 94'ST.

Al comienzo, el Tate tuvo problemas ya que el Pirata se lo llevó por delante en los primeros minutos, a punto tal que Cardozo tuvo que aparecer para evitar un gol y luego del travesaño lo salvó. Kily rápidamente salió del banco para intentar dar indicaciones, ya que el visitante lució dormido en comparación a su rival, que estuvo muy despierto.

A los 13' llegaron las primeras aproximaciones del visitante con algunos tiros de esquinas que no logró capitalizar, aunque era un indicio de reacción. De igual modo, la tónica se mantuvo, con el Celeste dominando y ambicioso en ataque. Sobre todo por arriba, con mucha gente alta. Unión se repetía en los intentos y no podía quebrar el cerrojo cordobés, que era un problema, sobre todo por la lado de Barinaga.

Hasta que a los 27' llegó Unión con peligro a través de una corajeada de Orsini, que remató directo al cuerpo de Chicco. Kily pedía más velocidad en las transiciones y fue así como Simón Rivero comenzaba a tener un rol importante yendo adelante con pelota dominada.

Unión salió con otra prestancia al segundo tiempo y pegó rápido con un golazo de taco de Balboa a los 30 segundos para dejar helado a todo el estadio, que no se lo esperaba. Festejo generalizado en el banco santafesino, ya que el uruguayo le sacó petroleo a una jugada impensada para ponerse 1-0 arriba.

Así y todo, estaba claro que el Pirata se iba a venir al humo, por lo que el Tate sistemáticamente se fue replegando para cuidar el arco, quedando pendiente de alguna contra. Lo de Unión era lo de siempre y eso le ponía los pelos de punta al técnico, ya que falla en el pase final para ampliar el marcador y encontrar mayor tranquilidad. Igual, buenos pasajes de Rivero y Mauro Pittón.

Balboa era una pesadilla para la defensa celeste, ya que no lo podían tomar, pero claramente lo suyo no es asistir sino definir y por eso Unión no ampliaba la ventaja. Belgrano comenzaba a llenarle el área de centro con sus torres, por lo que emergían las figuras de Pardo y Corvalán sacando todo. El Rojiblanco estaba firme y no se ponía nervioso, en un claro crecimiento en ese sentido. Kily movió el banco: a jugar Morales, Tanda y Fascendini con el fin de refrescar piernas tras el importante desgaste.

Unión estaba concentrado y firme en su trabajo ante un Belgrano que era pura desesperación. El final fue infartante, con Unión ya aguantando y Belgrano yendo con más ganas que ideas. Cuando todo se prestaba para la victoria visitante, llegó el gol de Suárez para empatar el partido.

Con este resultado, el Tate llegó a los 19 puntos e igualó a Huracán en la cima del torneo. Ahora, se tomará unos días de descanso y luego pondrá su mente en el próximo encuentro frente a Argentinos Juniors.