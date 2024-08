Los Pumas hacen su debut frente a los All Blacks en el Rugby Championship

Comienza una nueva edición del Rugby Championship y Los Pumas están listos para la batalla. Después del triunfo albiceleste en 2022 en en Christchurch, en Nueva Zelanda dejaron de subestimar al seleccionado argentino y los Hombres de Negro ya toman todos los recaudos posibles. Para el equipo que dirige Felipe Contepomi, más allá de las caras nuevas durante la ventana de Julio, este Cuatro Naciones es el verdadero comienzo de la renovación de cara a Australia 2027. Desde las 4.35 por Espn o Disney+ se podrá ver el choque entre argentinos y neocelandeses. En tanto, a la 1.30 jugarán en Australia: Wallabies y Springboks.

La provincia de Santa Fe tendrá presencia entre los titulares con el rufinense Santiago Chocobares y el rafaelino Pedro Rubiolo, mientras que en el banco de suplentes estará jugador surgido de CRAR de Rafaela: Mayco Vivas. Quedando fuera de los 23, el rosarino Lucio Sordoni.

Para el encuentro del sábado, regresan al XV inicial tres jugadores que no habían estado presentes en la Ventana de Julio: Juan Martín González por el lado de los forwards, y Juan Cruz Mallía y Lucio Cinti en los backs. Por otro lado, de los que no habían participado en los primeros tres compromisos del año y reaparecen en el banco de suplentes son Agustín Creevy, Joel Sclavi y Tomás Lavanini; mientras que Efraín Elías, jugador cordobés que recientemente fue capitán de Los Pumitas y tuvo su primera convocatoria con el seleccionado, también estará en el banco de suplentes y en caso de ingresar tendrá su debut con la camiseta de Los Pumas. Como Julián Montoya no estará entre los 23, asumirá la capitanía para este partido Pablo Matera.

Probables formaciones

Argentina: Thomas Gallo (26 Caps), Ignacio Ruiz (10 Caps), Eduardo Bello (24 Caps), Franco Molina (3 Caps), Pedro Rubiolo (12 Caps), Pablo Matera (101 Caps) Capitán, Marcos Kremer (67 Caps), Juan Martín González (31 Caps), Gonzalo Bertranou (60 Caps), Santiago Carreras (45 Caps), Mateo Carreras (20 Caps), Santiago Chocobares (21 Caps), Lucio Cinti (23 Caps), Matías Moroni (82 Caps) y Juan Cruz Mallía (33 Caps) .

Suplentes: Agustín Creevy, (108 Caps); Mayco Vivas, (24 Caps); Joel Sclavi, (18 Caps); Tomás Lavanini, (86 Caps); Efraín Elías, (Sin Caps); Joaquín Oviedo, (5 Caps); Lautaro Bazán Vélez, (15 Caps) y Tomás Albornoz, (8 caps).

Entrenadore: Felipe Contepomi.

Nueva Zelanda: Ethan De Groot, Codie Taylor, Tyrel Lomax, Tupou Vaa’i, Sam Darry, Ethan Blackadder, Dalton Papali’i, Ardie Savea (capitán), TJ Perenara, Damian McKenzie, Mark Tele’a, Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Sevu Reece y Beauden Barrett.

Suplentes: Asafo Aumua, Ofa Tu’ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Rieko Ioane y Will Jordan.

Entrenador: Scott Robertson.