Estrategias de los Casinos en Línea para Atraer Clientes

Una de las estrategias más efectivas, incluso más que solo ofrecer grandes cantidades de juegos y promociones, es la de publicar una historia atractiva de la marca. De esta manera, la casa de apuestas capta la atención de los clientes sin destacar aspectos relacionados con situaciones negativas. Como es sabido, la actividad en torno a las apuestas y a los juegos de tragamonedas nuevas pueden generar perjuicios en el público.

Este panorama ha llevado al desarrollo de originales estrategias de los casinos en línea para atraer nuevos clientes. En este artículo hablaremos de las acciones de captación más efectivas.

Construyendo una Marca Sólida

Los seguidores de los casinos en línea del mundo entero tienen hoy una oportunidad sin precedentes. Considerando la gran cantidad de casinos en línea disponibles en México, tienen una amplia variedad de sitios para elegir donde jugar. En contrapartida, los operadores de juegos y apuestas en línea se enfrentan a una competencia enardecida, donde la retención de cada cliente cuenta.

Por ello, los casinos destacan sus historias de manera curiosa y divertida. Una parte crucial de la publicidad sobre la historia del producto se centra en la accesibilidad, la sostenibilidad y la conciliación entre el juego y la vida familiar cotidiana. Es bien sabido que las generaciones que lideran el consumo de estos productos son los Millennials y la Generación Z, quienes están dispuestos a consumir marcas más comprometidas socialmente.

La Efectividad de las Promociones

Probablemente, la estrategia básica sea la de ofrecer bonos a los nuevos clientes y promociones a quienes permanecen jugando en el casino. Si hay algo que motiva a las personas, son los regalos. No existe una sola casa de apuestas en México que no disponga de al menos una promoción. Sin embargo, sabiendo que un bono no es suficiente, las plataformas ofrecen secciones repletas de ofertas, bonificaciones, torneos y muchos otros premios.

Los jugadores de México pueden encontrar este tipo de premios:

Bonos de bienvenida

Giros gratis

Cartones de bingo

Paquetes de promociones combinadas

Ingreso a torneos

Apuestas gratis

Cashback

Las promociones no tienen fin, ya que los departamentos de marketing de los casinos online están permanentemente desarrollando nuevos incentivos. Sin embargo, no alcanza con un porcentaje de devolución o un paquete de giros gratis para atraer a los consumidores, que cada vez son más exigentes.

El jugador moderno busca promociones que tengan requisitos de apuesta realmente alcanzables, que exijan depósitos razonables y ofrezcan ganancias justas. Basándonos en el perfil promedio de la mayoría de los clientes de las casas de apuestas, las promociones y bonos solo serán una estrategia efectiva si los consumidores perciben que ofrecen una buena relación costo-beneficio.

Publicidad Mediante el Patrocinio

Aunque las normativas en torno a la publicidad y patrocinio de las casas de apuestas son cada vez más restrictivas, aún es posible llegar al público de esa manera, siempre que se diseñe un patrocinio cuidadosamente. Muchos clubes deportivos, atletas y celebridades ya cuentan con la simpatía del público, pero eso no es suficiente. Las personas e instituciones elegidas para la campaña publicitaria deben compartir los mismos valores que la casa de juegos; de lo contrario, solo provocará una desconexión con los clientes. Si el patrocinio no es adecuado, los clientes potenciales se sentirán incómodos y optarán por otro sitio. La herramienta del patrocinio puede ser un arma de doble filo si el casino no equilibra cuidadosamente su implementación.