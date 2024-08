Las empresas de colectivos piden llevar el boleto por encima de los $1400

Los empresarios del transporte público de pasajeros por colectivos en Santa Fe presentaron a la Municipalidad una solicitud "urgente" para la redeterminación tarifaria del servicio. Están pidiendo llevar el boleto de los actuales $940 a $1465,63, cifra que, según ellos, equilibraría la estructura de costos del servicio.

El informe, presentado este miércoles por las tres concesionarias de la ciudad (Ersa Urbano SA, Empresa Recreo SRL, Autobuses Santa Fe SRL), ante la Subsecretaría de Control de Tránsito, Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, incluye un detallado desglose de los gastos del sistema. Según la misiva, en agosto el costo por kilómetro del servicio ascendió a $2651,25 más IVA. Los cálculos consideran diversos rubros, como combustible, mantenimiento de las unidades, seguros y patentes, y salarios del personal. Respecto a este último punto, que representa el 45% del total de gastos, los empresarios destacaron el reciente acuerdo salarial con el gremio UTA, que elevó el salario básico del chofer a $1.060.000 a partir de este mes.

Los empresarios también señalaron la "prolongada y profunda crisis" del sistema de transporte y el contexto de incertidumbre que dificulta su sostenibilidad. En caso de una negativa por parte del municipio a aumentar la tarifa, reclaman "recursos adicionales inmediatos" para mantener el servicio.

El intendente Juan Pablo Poletti respondió que evaluará el informe de los empresarios, aunque advirtió: "Estamos convencidos de que no es la única solución aumentar el boleto y que tenemos que ir a una solución de fondo". Poletti insistió en la necesidad de que el Fondo Compensador, financiado por un impuesto pagado por los santafesinos, se reparta de manera equitativa en lugar de destinarse únicamente al Amba.

"No me voy a cansar de decirlo: hasta que esto no pueda llegar a cero, que nadie lo cobre, y ahí ver si se deja de cobrar el impuesto o si todos lo cobramos o si el impuesto queda en la ciudad donde se paga", enfatizó Poletti.

Al ser consultado por los medios sobre si los $1465,63 solicitados representan una cifra distorsionada, Poletti reconoció que "no". Explicó que, al considerar los costos, como el aumento salarial y el incremento del precio de la nafta, es posible que la cifra sea cercana a la realidad. Sin embargo, subrayó que el aumento del boleto no refleja completamente los costos y que se deben considerar otros factores.

El intendente mencionó que el municipio está analizando no solo los costos, sino también el perfil de los usuarios y las tarifas que abonan. "En Santa Fe, según el último informe de junio, solo entre el 25% y el 27% de los que toman colectivos pagan tarifa plena. El resto tiene algún tipo de subsidio, como el boleto educativo gratuito, los atributos sociales de Nación, o por discapacidad".

Poletti también destacó la importancia de evaluar la situación social: "¿Cuánto bajaría el número de usuarios si uno sube la tarifa? ¿Cuántos santafesinos no podrían pagar eso? Tenemos los atributos nacionales que están demorados y esto desfinancia a las empresas. Por eso digo que no es solo el costo del boleto, sino muchos aspectos que hay que valorar".