Sorprendente medida en la Premier League: le pedirán a los árbitros que revelen de qué club son hinchas

La regla no solo se aplica a los árbitros con simpatías hacia un equipo específico, sino también a aquellos que tengan conexiones personales con gente que trabaje en los clubes. “Estamos intentando que más jugadores se pasen a arbitrar, así que es algo en lo que tenemos que trabajar”, agregó el director del colegio de árbitros. A los fanáticos no se les dirá a qué clubes apoyan los árbitros durante la temporada de la Premier League, publicó el diario británico The Sun.

Esta medida, que causó sorpresa y generó expectativas en el mundo, busca evitar situaciones conflictivas como la ocurrida la temporada pasada cuando el Nottingham Forest denunció a un árbitro del sistema VAR por supuesta simpatía hacia el Luton Town.