Continúan las discusiones sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe

La reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe es uno de los principales temas que se están discutiendo en la política provincial. El Partido Demócrata Progresista, que está enrolado en Unidos para Cambiar Santa Fe, señaló que apoyará la reforma y plantea algunos ejes de debate.

Sobre esto, Gabriel Real, dirigente de esta fuerza política, se refirió al tema. “Estamos repasando las distintas cuestiones que hemos planteado a lo largo de muchos años. Siempre digo qué provincia hubiera sido Santa Fe si el federalismo y la calidad institucional hubieran estado como corresponde y como en las provincias y los países avanzados. Ese hilo conductor arranca con el brigadier Estanislao López, que plantea la primera Constitución Federal allá en 1819, en donde se discutía lo que hoy tiene una realidad absoluta, que es el gobierno unitario respecto al federalismo. Después, Lisandro de la Torre en 1890, con 22 años, se recibe de abogado y hace su tesis doctoral, que versa sobre la autonomía y el federalismo. Así que nosotros hemos planteado a lo largo de nuestra historia como partido esto”, aseguró en Sin Mordaza TV.

Para Real, en veces anteriores no se llegó a reformar la Constitución porque “hay una historia de mezquindades políticas, una historia de una mayoría ejercida por el Partido Justicialista, que la excusa era la reelección, pero la intención era no cambiar nada. Todas esas cuestiones ahora se terminaron. Obviamente, no tiene que ser una cuestión de un solo partido, en este caso de los partidos que conformamos Unidos, sino que tiene que ser algo que responda a la totalidad de los partidos políticos y que la gente sepa que no es un traje a medida, es el avance de la institucionalidad”.

“Santa Fe en 1962, con esa reforma que fue excepcional, quedó al tope de las más modernas de la Argentina. Hoy, junto con Mendoza, está en el tope, pero de las más anacrónicas”, agregó.

Ejes para cambiar

Consultado sobre cuáles serían los ejes a cambiar, indicó: “Yo creo que la organización del Estado es fundamental. No existe prácticamente en ningún lugar del mundo que una mayoría de Diputados se logre por una cantidad de votos. Los sistemas parlamentarios gobiernan con el acuerdo. Todos vemos que un gobierno no funciona y se llama nuevamente a elecciones y demás. Eso es la vigencia plena de la democracia”.

Por otro lado, “la autonomía municipal nosotros creemos que tiene que ser plena. Hoy, discutir la autonomía, discutir lo que es el gobierno de proximidad, discutir la descentralización, prácticamente no existe. Los gobiernos totalitarios siguen manteniendo poder sobre la caja y disciplinando”.

Otro eje es “la incorporación de derechos de tercera y cuarta generación, los pactos y tratados internacionales, cuestiones que ya no se discuten más, como el derecho del consumidor, los servicios públicos esenciales que el Estado tiene que tener”.

Finalmente, cerró: “No hay más razones para decir que no tenemos que avanzar en la calidad institucional y la incorporación de derechos que tienen que tener rango constitucional. Yo creo que se dan las condiciones. Creo que el aval político que le dio la ciudadanía al gobierno actual, a Maximiliano Pullaro, más de un millón de votos, puede ser un elemento que conjugue, pero no tenemos que olvidarnos de los otros partidos políticos. Los otros partidos políticos tendrán que hacer sus planteos. Me parece fundamental que se defienda cada una de las posturas. Creo que vamos a un acuerdo, aunque en su momento sonó como algo malo, pero que era un núcleo de coincidencias básicas. Tampoco nosotros le tenemos miedo a que haya distintas propuestas y que sea la gente, en definitiva, la que diga quiero esto o quiero lo otro”.

