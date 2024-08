El día que Tamara Pettinato acusó a Rocío Gancedo de acostarse con políticos

Tamara Pettinato quedó en la mira de todos tras sus videos con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada, y en las redes sociales reflotaron un video donde acusó a Rocío Gancedo de acostarse con políticos.

¿Qué pasó entre Tamara Pettinato y Rocío Gancedo?

El momento exacto fue publicado por la cuenta @elejercitodelam a través de X donde Tamara y Rocío tuvieron un picante cruce en Intrusos en el año 2015. Tras su descargo por los videos con el expresidente argentino, ahora aparece otro video que compromete a la panelista de Bendita (El Nueve).

La pelea comenzó cuando Rocío se refirió a su carrera en la política como militante del Frente Renovador, que era liderado por Sergio Massa. Allí, Tamara le hizo una letal pregunta: "¿Con cuál de todos tus compañeros te acostaste?".

Rápidamente, la ex Gran Hermano se defendió de su acusación y dijo: "Le estás faltando el respeto a mis compañeros del Frente Renovador, que son todos unos caballeros".

"Con quien me acuesto y con quién no, no es un tema tuyo. Salvo que tengas interés en mí", lanzó Gancedo. "No, la verdad que no sos mi estilo", respondió Pettinato. "Ah, porque yo tenía otros comentarios sobre vos", expresó la exhermanita. "¿Qué me estás diciendo lesbiana? Sos muy básica", contestó Tamara.

El video no tardó en hacerse viral en las redes, y los internautas aseguraron que "Rocío se la devolvió desde el cielo", mientras que otros dicen que "Tamara Pettinato recibió el karma que se merecía", después de darse a conocer que tuvo un vínculo cercano con Alberto Fernández.

¿Qué dijo Tamara Pettinato tras los videos con Alberto Fernández?

Tamara Pettinato rompió el silencio en los medios después de haberse ausentado por varios días, luego del escándalo por los polémicos videos con Alberto Fernández en el despacho presidencial.

Si bien la panelista de Bendita (El Nueve) ya compartió su descargo a través de su cuenta de Instagram, todavía no había hablado frente a las cámaras. Por este motivo, en Final Feliz, el programa radial que conduce junto a Lu Iacono y Nazareno Casero en Blender, aprovechó para dar sus primeras palabras.

"Que soy put*, que soy gato, que soy prostitut* vip, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto, que el señor de 65, que conté una anécdota, muy linda, era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él", comenzó diciendo.

"Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen, lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, que el compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión, y vaya y te putee en las redes", continuó.

Luego, apuntó contra el actual presidente de la Argentina: "Lo escuché del presidente actual, Milei, diciéndome prostitut* y que soy parte de una asociación ilícita. Son personas responsables que tienen un micrófono, que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más, estas son solo algunas que me crucé por ahí".

"No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni escaparme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí. Que lo tenía una sola persona, dos, me enteré después", aseguró.

Por otra parte, se refirió a la denuncia que Fabiola Yañez le realizó a Alberto Fernández: "Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diario, hablando de esa denuncia ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra".

"Acá lo serio e importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima. Y no tiene nada que ver este video, este video es un chisme, un chisme rosa se le decía antes", agregó.

"Corrieron el foco de lo importante. Me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que lo tiene que explicar. Yo me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más. No entré en un baúl", detalló.

Finalmente, Tamara Pettinato sentenció: "No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha, y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo".

Fuente: Exitoina