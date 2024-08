Alan Crenz antes de pelear por el título juvenil en Santa Fe: "Estoy muy ansioso y ya quiero pelear"

Tras varias semanas de parate por la Copa América y los Juegos Olímpicos, el boxeo regresa con un plato fuerte a Santa Fe. Este sábado, Alan Crenz expondrá su título mundial juvenil ante el colombiano Jean Carlos Orobio en el Gimnasio Roque Otrino de Colón.

En el mediodía de este viernes, el joven de 23 años dialogó con Hugo Isaak y anticipó la pelea. "La verdad que estoy muy contento. Estaba ansioso y por suerte es mañana. Hoy es el primer paso, hay que dar el peso y por suerte estamos en la categoría. Mañana ya pensamos en la pelea", comentó al comienzo de la charla.

"Una vez que ya me peso, me saco las ganas y como lo que no estoy comiendo en estas últimas semanas. Me recupero y voy con todas las energías para la pelea", añadió.

En relación a su rival, Crenz analizó: "Vimos poco de él. Encontramos dos videos nomás, sabemos que le gusta ir al frente y pelear abajo".

Por último, señaló que siempre está activo para poder pelear en cualquier momento: "Estamos entrenados para lo que sea. Si nos avisan con una semana de anticipación, estamos preparados".

"Incluso, en mi segunda pelea me avisaron un domingo para pelear un sábado. Por suerte venía entrenando y salió todo bien", cerró.