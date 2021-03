Se discutirá proyecto de ordenanza para concesionar la playa de camiones

El problema permanente sobre la playa de camiones de Reconquista podría encontrar una solución a partir de un proyecto de ordenanza presentado por la concejal de Juntos por el Cambio, Fedra Buseghin.

Al respecto, la edil destacó "Hoy seguramente vamos a aprobar la propuesta, porque ya viene en tratamiento. Es el proyecto por el cual se podría comenzar un proceso de concesión de la playa de camiones en Reconquista. Esto es una deuda histórica con el trásinto, con los ciudadanos, con los camioneros, con todos".

La entrevistada explicó el proceso que desarrollaron para su presentación y defensa. "Hemos visto los pliegos, revisamos el proyecto de ordenanza e hicimos algunas sugerencias y modificaciones que nos parecieron importantes de cara al futuro. Dentro de lo que planteamos, se destacó un plazo para la culminación del proyecto. Por otro lado, que dentro de la mesa de seguimiento de la obra haya dos concejales, esto para que el organismo pueda seguir el proceso. También que se respeten los porcentajes de la playa de camiones y los servicios que puedan brindarse. No queremos que la concesionaria destine más espacio a servicios y comercios y menos a la playa propiamente dicha. A su vez, poder definir de conjunto las tarifas. Entendemos que estamos en condiciones de aprobar el proyecto".

Multas para los vacunados VIP

Por otro lado, Buseghin se refirió a otro proyecto de su autoría que establece multas para quienes se vacunen contra el COVID - 19 de manera irregular. "Lo presenté hace una semana o diez días. Hice sugerencias para modificar y dar tranquilidad a los concejales sobre la viabilidad de la ordenanza. No es retroactiva, no va para tras, la normativa siempre tiene vigencia hacia delante. Pero fijamos la falta, que es que una persona quien sea, se vacune indebidamente, saltándose la prioridad del plan nacional. Esa es la falta, las multas y sanciones serían distintas según el caso: para personas que no tienen cargo público es de 250 mil pesos, para quienes tengan un cargo público, sería el doble del monto y el apartamiento del cargo. Voy a insistir con esto, hay que ser coherentes, no podemos tener más excusas", dijo por último.

