Rosario homenajeó a los héroes del Crucero ARA General Belgrano

A 42 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, la Municipalidad de Rosario, junto al Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas Rosario, rindió homenaje a los 323 jóvenes patriotas fallecidos el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas.

El acto tuvo lugar en el Paseo de las Memorias (antes Paseo de los Ilustres) del Cementerio El Salvador, donde descansan los restos del cabo rosarino Felipe Santiago Gallo y donde se erigió un memorial para recordar a los héroes que perdieron la vida el 2 de mayo de 1982.

Javkin llamó a "seguir malvinizando" y dijo que “recuperar la memoria sobre Malvinas implica, por ejemplo, que sucedan estos milagros, de encontrar a alguien, de recuperar una historia, de dejar sembrado hacia adelante una historia que a nadie puede dejar de conmover”, en relación al cabo Felipe Gallo, quien por años estuvo enterrado en el Cementerio El Salvador pero sin ningún reconocimiento.

“La historia es un ejemplo muy claro de hasta dónde llegamos, al punto de no saber durante décadas que teníamos un héroe de Malvinas enterrado en este lugar”, afirmó el intendente.

Durante el acto, el jefe municipal recordó el compromiso asumido por el municipio de recordar cada año esta fecha tan importante para el sentimiento de los argentinos. “Todos los 2 de mayo, a partir de acá, esta ciudad va a tener, como lo tiene el 2 de abril, como lo tienen otras fechas, un homenaje en el día que corresponde a nuestros héroes del ARA General Belgrano, a la familia de nuestros héroes”, sostuvo Javkin.

“Y ese homenaje nos tiene hoy a nosotros, a los chicos de la Generación Malvinas el día de mañana, y vendrán los hijos de nuestros hijos, cada 2 de mayo, a rendir homenaje a nuestros héroes”, agregó el intendente, y remarcó: “Hay que malvinizar, hay que seguir malvinizando. Saben tanto los ex combatientes como Generación Malvinas que nos van a tener, no solo a mí que me toca circunstancialmente, pero hay un arco político muy sostenido en el tiempo, no importa quién esté circunstancialmente, que esta ciudad abraza la causa de Malvinas y la tiene que seguir abrazando, y sobre eso tenemos que seguir fortaleciendo”.