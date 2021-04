Este miércoles, Mañana OH! conducido por el periodista Marcelo Garrido por Cadena Oh! dialogó con Guillermo García, productor de medios en Paysandú, Uruguay quien dio un panorama de cómo es la situación epidemiológica por COVID-19 en el vecino país.

Respecto a los problemas en la frontera entre Paysandú y Argentina, García sostuvo que "lo que tiene cortada la dinámica es el cierre del puente para el paso de las personas lo que afecta a las familias y al comercio en Colón, también hay mucha gente que se trasladó a vivir en la Argentina y viajaba diariamente para trabajar en Uruguay y la situación para ellos está compleja. Esta pandemia te afecta en lo laboral y en lo emocional".

Y reconoció que "estamos todos esperando que esto evolucione favorablemente, algo que veo bastante complejo por el momento, al ver cómo están los datos en Uruguay y en la Argentina".

Sobre cómo se encuentra epidemiológicamente el país, el empresario advirtió que "Uruguay está en el peor momento de la pandemia, nosotros, al principio estábamos en otra situación, en estos momentos somos algunos lo que no podemos trabajar, suspender nuestra actividad no era la solución porque no estamos trabajando y los números de contagios se disparan igual”.

Sobre el proceso de inoculación, García contó que "está lento porque se demoró el inicio, en estos días arriban más dosis, llevamos el 21 por ciento de la población vacunada con primera dosis y bastante menos con la segunda y estamos a la espera de que en mayo llegue 1.600.000 dosis para que se intente llegar al 50 por ciento de la población vacunada”.

"Estamos jugando una carrera de atrás", cerró el productor de medios.

Escuchar también la nota completa