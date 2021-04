Renunció la directora del hospital de Villa Ocampo

Silvia Garro, directora suplente del Hospital de la ciudad de Villa Ocampo, renunció a su cargo luego que fuera puesta en funciones a comienzos de la pandemia. La comunicación fue remitida en las últimas horas al Ministerio de Salud de la provincia.

Garro presentó su dimisión indeclinable al puesto tras manifestar “innumerables” dificultades en la atención del hospital “con nivel de 2da categoría que respondió siempre a patologías multifactoriales superando la mayoría de las veces nuestro nivel de atención”, señaló en su misiva.

En su carta, enumeró diferentes deficiencias del efector que motivaron su alejamiento, las cuales irían desde la falta de infraestructura adecuada, de recursos humanos, de hemoterapia, de terapia intensiva o intermedia, de contar con un solo anestesista en la región y la falta de equipamiento necesario para la detección rápida de inmediato de patologías agudas, entre otras.

“La exposición personal y profesional, el riesgo constante al que estamos expuestos, no sólo con relación a nuestra salud sino también con relación a la responsabilidad civil y penal que nos compete, en este contexto de pandemia, evidencia la soledad con la que afrontamos hace más de un año la crisis provocada por el covid-19; pensamos que nos iba a sacar mejores y qué pasamos de ser los héroes aplaudidos a ser calificados como asesinos seriales de los pacientes Covid y no Covid”, agregó.

“Pido disculpas públicas pero no puedo hacerme cargo de esta situación. Esperando que mi renuncia no sea en vano, y anhelando que alguien pueda llevar adelante esta gestión de la mejor manera posible. ¡YO YA NO PUEDO SEGUIR!!!”, finalizó en el comunicado.