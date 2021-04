Las canchas de Fútbol 5 ante un posible cierre

Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de coronavirus, se espera que el gobierno provincial y municipal adhieran. En este marco, uno de los sectores afectados es el de las canchitas de fútbol ya que no se permite la actividad deportiva recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

Leer también: Jueves con actividad para Colón y Unión en la Liga Argentina de Básquet

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Romina Chan, presidenta de la Cámara de canchas de “Fútbol 5”, alertó sobre la situación que generaría el cierre del sector. “Nos va a afectar mucho, no vamos a poder soportar un nuevo cierre por eso le pedimos encarecidamente a las autoridades no cerrar, no es una opción para los más de 10 complejos. No podemos resistir un cierre más”, sostuvo.

Chan aseguró que en estos ámbitos se respeta ajustadamente los protocolos sanitarios y advirtió que muchos de estos predios son al aire libre. Incluso, los que cuentan con techos garantizan una buena ventilación.

Dueños de canchas de Fútbol 5 estuvieron inactivos en medio de la cuarentena del año pasado. Por entonces, hicieron sucesivos reclamos a las autoridades municipales para que les permitieran abrir sus locales.

Con info de Rosario3