Turismo internacional: cada vez más argentinos eligen el caribe

Cuáles son los destinos mas elegidos según los argentinos



Punta Cana emergió como una potencia turística en ascenso. Aunque no figuraba entre los principales destinos en 2022, en enero de 2023 ingresó en el top five de los más reservados. Este año, su popularidad se consolidó aún más, siendo uno de los destinos más demandados, junto con Cancún.

Según informes de la Secretaría de Turismo de República Dominicana, el 2023 fue el más alto registrado en toda la historia respecto a la llegada de no residentes a la República Dominicana, con un total de 10.306.517 visitantes, y se espera que en el transcurso del 2024 ese número siga creciendo.

Argentina se encuentra en el 4to puesto en cantidad de llegadas entre enero-abril a Dominicana, luego de EEUU, Canadá y Colombia. Nuestro país es el más importante en el mercado de América del Sur en los últimos 10 años.

República Dominicana fue el destino más elegido en 2023

De acuerdo a datos recolectados por la Secretaría de Turismo de República Dominicana, en 2023 hubo 201.370 llegadas de argentinos al país. En una encuesta realizada por la Secretaría el 95% afirmó que regresaría a este destino. Otro dato que arrojaron las encuestas es que el 93.5% eligió quedarse en un resort; de los que el 46.9% eligió un resort tradicional, mientras que otro 27.2% optó por resorts premium.

En términos de crecimiento, además de Punta Cana, Cancún también se encuentra a la cabecera. Según los datos proporcionados por la aerolínea Copa, los picos de ventas tuvieron lugar en noviembre de 2023 para los vuelos que transcurren en la temporada de verano, y en marzo 2024 para los turistas que eligen viajar al Caribe en los meses de junio, julio y agosto. Esto refleja el interés de los viajeros argentinos en estas ubicaciones paradisíacas para pasar tanto las vacaciones de verano como las de invierno.

El all inclusive en el Caribe que cautivo a los argentinos

Dentro del marco de la creciente demanda de los turistas argentinos por los resorts all inclusive en el Caribe, la cadena RCD Hotels, capturo la atención de los argentinos. “Desde RCD Hotels, estamos muy orgullosos de entrar en el Top of Mind del público argentino, con las propiedades de Hard Rock Hotels - An All Inclusive Experience en Punta Cana y Cancún, que es donde más reservas de turistas argentinos tenemos”, señaló el Director Corporativo de RCD Hotels para LATAM, Leonel Reyes.

“Para seguir cumpliendo con las expectativas y responder a la demanda generada en los últimos años, este año vamos a inaugurar AVA Cancun Resort, un todo incluido de lujo que va a marcar un diferencial en la hotelería por su diseño y tecnología aplicada a sustentabilidad”, agregó.

Con la expansión continua de la industria turística en la región, se espera que el Caribe siga siendo un destino preferido para los viajeros argentinos en los años venideros.

Fuente: Ambito