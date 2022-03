La verdadera historia detrás de la foto de Putin montando un oso

Durante una entrevista con un canal estadounidense, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue consultado sobre unas famosas fotos suyas en las que aparece sin camisa y montando a caballo.

"Tengo muchas fotos en ambiente laboral, pero nadie está interesado en ellas", señaló el líder ruso.

"Sabe, he visto fotos donde monto encima de un oso. Aunque aún no me he montado encima de un oso, aparecen fotos así", añadió Putin.

El presidente ruso se refiere a un famoso meme en el que aparece sin camisa a lomos de un oso pardo. El fotomontaje se ha hecho tan viral que en diversos foros se discute su veracidad.