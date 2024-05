Miguel del Sel y el Chino Volpato presentan su show en Rosario: "Es algo fresco, nos divertimos"

Miguel del Sel y el Chino Volpato se presentan esta noche en el teatro Broadway de Rosario, desde las 21. En diálogo con Raúl "Bigote" Acosta, dialogaron sobre la actualidad cultural y social de la ciudad y el país.

"La ciudad de Rosario está cada vez mejor. Me gusta entrar por la costanera, me sorprenden los edificios, el río, la playa. Santa Fe no tiene una costanera así, yo me imagino otra Santa Fe", comentó Del Sel.

"Rosario impacta. Siempre tiene un núcleo fuerte en el centro, barriadas, laburantes, y villas, barrios más populares".

"Rosario tiene la caracterísitcas de ir a ver shows, más allá del fútbol. El crecimiento que tuvo el Broadway para el teatro, es importante. Manejó bien la parte comercial, hoy los teatros necesitan tener sinergia con sponsor. Sino falta presupuesto, y no hay eventos durante todo el año", apuntó el Chino Volpato.

En ese sentido, el artista y productor comentó que "Santa Fe todavía no se ha profecionalizado en ese aspecto, le falta un movimiento interno que lleve sus obras al profesionalismo. Hay muchos artistas del rock de Rosario que nacieron acá y que siguen acá. Siguen saliendo cosas interesantes que siguen resonando en el país".

Miguel y el Chino en banda: el show

Respecto al evento que protagonizan, que cuenta con muchos de los sketch de Midachi pero de forma renovada y con nuevos artistas, ambos entrevistados coincidieron en que juegan, se divierten y disfrutan.

"Aprendimos este código con Miguel, cada uno sabe su puesto. Sabemos a qué jugamos, cómo jugamos. Traigo gente internacional, meto valor agregado. Eso le pega diferente a la gente, porque tiene diferentes características", remarcó Volpato.

"A mí la Tota me tiene las bolas por el piso, pero entro al teatro y explota. Fue muy importante el personaje en pandemia, los memes, los sketch, los momentos que la gente estuvo encerrada se puso a ver videos de Midachi y Rompeportones", dijo Del Sel.

"La idea es hacer otra temporada en el verano, el mismo espectáculo. Teníamos preocupación los espectáculos por la situación económica. Después de los premios que recibimos, nos afianzamos".

Respecto a la trayectoria de Daddy Brieva, la tercer pata de Midachi, Del Sel afirmó que "La política dividió gente, familia, es algo que impacta. Pero más allá de eso, incluso de mi paso por la política, nos sigue queriendo. Daddy creo que fue más al choque, quizas le estén pagando con su moneda. Nosotros venimos con una topadora, con músicos, personajes".

"La improvisación es fundamental. Todos los shows son distintos. Salimos a divertirnos, a jugar, expresamos los dos profes de educación física que fuimos toda la vida. Salimos a jugar, a divertirnos, él es más estructurado, yo lo boludeo toda la noche, incluso se lo digo a la gente", dijo entre risas Del Sel.

"Yo trato ponerlo en ruta porque Miguel se olvida, tiene cinco años más que yo. Empieza a hablar de otras cosas", interrupió el Chino.

"Es verdad, a veces me pierdo. Eso se nota, pero es fresco lo que hacemos. Entran los otros artistas y se lucen. Es dinámico".

Escuchar audio completo: