Nueva fragmentación del PJ en el Concejo

Los concejales Norma López y Mariano Romero anunciaron su separación del bloque Justicialista para la constitución de otro nuevo que funcionará como interbloque junto al de Ciudad Futura.

Justicia Social es el nombre del espacio que armaron entre ambos, ella tras su alejamiento también de La Corriente Nacional de la Militancia, sector del peronismo referenciado en Agustín Rossi; y Romero con origen militante en el Movimiento Evita y que ya en el turno electoral del año pasado trabajó en alianza con el partido local de centroizquierda en el espacio Rosario Sin Miedo, que estuvo a un tris de consagrar a Juan Monteverde como intendente.

López explicó su salida del bloque en "la necesidad de construir nuevas mayorías más allá de lo parlamentario, cambiar prácticas políticas que no expresan lo que la gente busca. Reconocer eso es clave para pensar un movimiento nacional y popular mucho más ampio". Y aclaró, por las dudas: "Pero no me voy del peronismo ni me voy a Ciudad Futura".

La concejala valoró que el arco de UxP en el Concejo sirvió "para poner un freno a ciertas políticas de Javkin". Pero que ahora se requiere otro armado. "El bloque estaba funcionando solo a los efectos parlamentarios, no había estrategia política fuera del ámbito del Concejo, y eso es solo una parte de la vida de la gente", acotó.

De esta manera, el cuerpo deliberativo quedó conformado de la siguiente manera:

1 Socialista

Federico Lifschitz, Verónica Irizar, Alicia Pino, Manuel Sciutto

2 Ciudad Futura

Caren Tepp, Julián Ferrero, Juan Monteverde, Jésica Pellegrini

3 Arriba Rosario

Fabrizio Fiatti, Nadia Amalevi, Lucas Raspall, María Eugenia Schmuck, Mariano Roca

4 Iniciativa Popular

Fernanda Gigliani

5 PRO

Ana Laura Martínez, Carlos Cardozo

6 Volver a Rosario

Marisol Bracco, Hernán Calatayud

7 Justicialista

Lisandro Cavatorta, Julia Irigoitia, Fernanda Rey

8 Justicia Social

Romero, Mariano, López, Norma

9 Radical

Anahí Schibelbein

10 Frente Amplio por la Soberanía

Leonardo Caruana

11 Vida y Libertad

Franco Volpe, Sabrina Prence

12 Juntos por el Cambio

Agapito Blanco