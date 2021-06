Solicitan "trato igualitario" para shoppings de Rosario

Con los shoppings del centro y microcentro de Rosario abiertos desde este lunes y los complejos comerciales de zona norte imposibilitados de hacerlo por las restricciones vigentes, el concejal Roy López Molina solicitó al Gobierno de la provincia de Santa Fe que les dé un "trato igualitario".

"Este lunes reabrieron las galerías y los shoppings del centro de la ciudad, considerados como rubro galerías. Por eso estuvieron funcionando los negocios, islas y locales gastronómicos, lo que es una buena noticia. Sin embargo, el resto de los shoppings tienen estructuras similares y siguen cerrados. Lo que pedimos es equipararlos", explicó Roy López Molina.

"En los shoppings que permanecen cerrados se cumplen todos los protocolos y sus corredores, amplios y ventilados, permiten circular sin problemas. Sus negocios no pueden funcionar con take away o venta online. La provincia debería incorporarlos a las excepciones", solicitó.

El presidente del bloque Cambiemos en el Concejo Municipal lo formalizó a través de una nota dirigida al propio Poder Ejecutivo y en particular a la Secretaría de Comercio Interior y al Ministerio de Salud.

Este lunes abrieron centros como el Paseo del Siglo o el Palace Garden y no pudieron hacerlo las firmas Alto Rosario, Paso del Bosque o Portal, "que justamente atraviesa una situación muy crítica por la cantidad de locales vacíos", comentó el edil.