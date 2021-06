Lionel Scaloni destacó a los debutantes: "No les pesó la camiseta"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, destacó la actuación de los debutantes en el empate 1-1 ante Chile, como local, que marcó el regreso de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Me voy conforme por el hecho de que no les pesó la camiseta a ninguno de los chicos. Eso me pone contento, es una buena señal", remarcó Scaloni en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Chile en Santiago del Estero.

El DT valoró la aparición de los "chicos que vienen pidiendo" lugar como el arquero Emiliano Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Julián Álvarez y Nahuel Molina, quienes debutaron en el seleccionado mayor.

"Entraron como si no fuera el primer partido y eso es importante porque este equipo necesita gente joven, que transmita y que cambie el ritmo", explicó el DT santafesino.

🏆 #Eliminatorias 🎙️ @lioscaloni: "Vimos que con Nahuel Molina podíamos atacar un poco más por la derecha. Julián Álvarez entró bien, es una opción más que tenemos". pic.twitter.com/687QF1vS40 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 4, 2021

Uno de los puntos más altos fue el cordobés Romero, de Atalanta, de Italia, pero para Scaloni no fue una sorpresa.

"No nos sorprende. Lo venimos siguiendo hace rato. No me equivoqué cuando dije que teníamos un gran central. Jugó como si fuera su partido número 100. En la selección tienen que jugar los mejores y Cristian es uno de los mejores del momento", señaló.

También elogió el ingreso de Ángel Correa y dijo que Julián Álvarez "merecía" la posibilidad por lo que hizo en River y mostró en los entrenamientos.

Sobre el partido, Scaloni dijo que el equipo siempre "intentó dar la cara y atacar" pero que lo negativo fue haber recibido un gol de pelota parada.

"No hicieron mucho más", dijo sobre el planteo del equipo chileno conducido por el debutante Martín Lasarte.

De cara al partido del próximo martes ante Colombia, en Barranquilla, por la 8va fecha, el entrenador adelantó que evaluarán a los jugadores "tocados" como el caso de Giovani Lo Celso y los que no pudieron viajar como Franco Armani y Sergio Agüero.

Consultado por la situación social de Colombia y lo que tuvo que vivir River Plate semanas atrás, Scaloni deseó que "no pase nada".

"Espero que no pase nada. Vamos a jugar un partido de fútbol. No sé cómo está la situación ahora pero espero que sea lo mejor posible", cerró.