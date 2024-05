Qué contiene el polémico “caldo de huesos” que toma Guillermina Valdés todos los días

Días atrás, Guillermina Valdés se mostró a punto de tomar su “caldo de huesos” que consume a diario. Cercana a sus seguidores, explicó los beneficios de esta preparación que no pasó desapercibida en Instagram.

En este contexto, la empresaria reaccionó ante las consultas de todo tipo que recibió acerca de los ingredientes que lleva este caldo. Y aclaró que no son huesos los que ven flotando en el centro.

“Me están preguntando si lo que flota en ese caldo, que no se ve tan lindo, son pedazos de hueso... ¡No! Hay que colarlo”.

“Veo que el caldo de huesos circuló bastante y me están preguntando si lo que flota en ese caldo, que no se ve tan lindo, son pedazos de hueso... ¡No! Hay que colarlo”, explicó, contundente.

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES DEL CALDO DE HUESOS DE GUILLERMINA VALDÉS?

Tras colar el caldo, para que no le queden los huesos, Guillermina le pone otros ingredientes.

“Le pongo quinoa y huevo revuelto”.

“Le pongo quinoa y huevo revuelto. Pero no quiero que piensen que me estoy comiendo los huesos. Me alegra que se interesen tanto sobre el tema”, cerró, entre risas.

Fuente: Ciudad Magazine