Galdeano destacó el protagonismo político de los radicales

En diálogo con La Ocho AM 830 y CADENA OH!, el diputado provincial Julián Galdeano (UCR - JxC) destacó el rol político de los radicales y afirmó: "Celebro que los radicales recomiencen a tener cierto protagonismo no solo en Santa Fe, sino también en la Argentina".

En este sentido, opinó que "hay figuras independientes que no venían de la política, como Facundo Manes o Carolina Losada que, si bien "pueden tener menos experiencia, oxigenan a los partidos políticos y eso me parece saludable".

"Manes tiene una gran trayectoria en su área y posee una mirada sobre la sociedad que es compartida por el radicalismo. En cuanto a Losada, es periodista política y tiene una posición", señaló el legislador santafesino.

Asimismo, hizo una mea culpa y consideró que la sociedad "tiene los mismos problemas que hace 20 años y las autoridades tampoco estuvimos a la altura para resolverlos".

Finalmente, y tras se consultado sobre cómo influyó la muerte de Miguel Lifschitz en el mapa político, sostuvo que el deceso del exgobernador hizo que "disminuyeran las opciones para una tercera posición".

Para Galdeano, "el socialismo, con Lifschitz, tenía la chance de romper la grieta, pero ahora se achicaron las posibilidades".

