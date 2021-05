Para Galdeano, la expectativa en el Frente Progresista "terminó con la muerte de Lifschitz"

El fallecimiento del ex gobernador Miguel Lifschitz significó un duro golpe para la política santafesina. Para el diputado Julián Galdeano de la Unión Cívica Radical, la "lamentable pérdida" significa sincerar las estructuras del radicalismo.

"Había muchísimos radicales que participaban y participan del Frente Progresista, en entendimiento con el socialismo. La expectativa que ese espacio generaba tenía que ver con Miguel Lifschitz. Ahora se abre toda una serie de escenarios de grandes debates para el radicalismo. Algunos vemos que hay una polarización muy grande considerando al gobierno nacional y la oposición, que se concentra en Juntos por el Cambio. Va a ser muy difícil que terceras opciones tengan oportunidad en las elecciones de este año", detalló el entrevistado en diálogo con 'Bigote' Acosta.

"Pero esa duda se despeja con la no participación de Lifschitz en la carrera electoral", afirmó.

Para Galdeano habrá intentos de otras posiciones políticas de izquierda y derecha, pero la polarización concentrará la disputa. "El electorado del radicalismo se concentra en un 95 o 100 por ciento en Juntos por el Cambio. La estructura del radicalismo no puede negar esto, sobre todo para las elecciones de senadores nacionales, porque entendemos que tenemos que buscar un equilibrio en el país".

Al respecto, admitió que están buscando nuevos protagonistas que "brinden un poco más de lo que ya da la marca. Es una instancia en la que tenemos que abrir el partido y abrir la coalición. Eso implica flexibilizar y buscar hombres y mujeres que puedan aportar más que nosotros".

Por último, fue consultado por los intendentes de Rosario y Santa Fe y su participación electoral. Para Galdeano, no sería inteligente que Pablo Javkin y Emilio Jatón participen de los comicios en las categorías nacionales. "Lo racional sería blindar sus ciudades, que las elecciones a diputados y senadores no impacten en las definiciones de concejales. El desafío de Pablo es poder ser parte de un proyecto de oposición hacia el 2023, encabezarlo y liderarlo. Pero para eso tiene que llegar, no generar disputas estériles. Para el radicalismo y Juntos por el Cambio la prioridad es la elección de senadores nacionales".

