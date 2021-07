Montreal se excluyó del Mundial 2026 que organizarán México, EE.UU y Canadá

La ciudad canadiense de Montreal renunció a ser una de las sedes canadienses para la Copa del Mundo de fútbol de 2026 que organizarán conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México, según lo anunció hoy la FIFA, que le agradeció no obstante haber formado parte del proceso.

"La Federación Canadiense de Fútbol le ha comunicado a la FIFA la decisión de la ciudad de Montreal de retirarse del proceso de selección de sedes para la Copa Mundial 2026", anunció la FIFA.

"Le damos las gracias a Montreal por su participación y a todos los grupos de interés implicados por su esfuerzo", agregó.

El organismo que rige el fútbol mundial tuvo sesiones virtuales a inicios de año para seguir con el proceso de selección y tienen como objetivo visitar las sedes candidatas al mundial entre septiembre y noviembre de este año para terminar el proceso durante 2022.

La Federación Canadiense de Fútbol informó que las ciudades que siguen el proceso son Edmonton, Alberta y Toronto.

FIFA necesita descartar sedes candidatas para el Mundial, de 23 a 16, ya que Estados Unidos tendrá 10, y Canadá y México las restantes.

Las sedes mexicanas serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que en Estados Unidos surgen 17 ciudades como sedes de las cuales siete serán descartadas, siendo hoy la nómina integrada por Atlanta, San Francisco, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Filadelfia, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York, Orlando, Seattle y Washington.

La sede triple fue escogida el 13 de junio de 2018, durante el 68.º Congreso de la FIFA en Moscú, Rusia, y es la primera vez que la FIFA otorga una sede a tres países para organizar el campeonato.

También, el primer mundial con 48 seleccionados en fase fina, con 16 grupos de tres equipos y eliminatorias que empezarán en dieciseisavos.​

