Facundo Farías: "Es lindo que mencionen tu nombre en un grande como River"

En Buenos Aires volvió a instalarse el supuesto interés que habría de River por el delantero de Colón, Facundo Farías. Algo que viene emparentado en la negociación por Lucas Beltrán y Nahuel Gallardo, pero que el propio presidente José Vignatti se encargó de desestimar en las últimas horas. De igual modo, es algo que hace ruido. "Sé algo, pero más que nada de rumores", admitió el oriundo de barrio Los Hornos.

"Todo eso lo maneja mi representante. Yo no me meto tanto. Obvio que es algo ilusiona, porque es un equipo muy grande y es una oportunidad muy linda. Pero estoy pensando en Colón ahora y no tanto en esos temas", agregó Facundo Farías en diálogo con TNT Sports.

Amén de lo que se dice, apuntó que "al club no llegó nada y conmigo nadie habló nadie. Sé que mi representante (Martín Sendoa) se reunió la semana pasada y no se más. Me lo tiró por arriba nomas. Como que me dan dudas estos rumores. Creo que puede ser un gran paso a mi carrera y sería muy lindo".

Días atrás, en diálogo con Sin Mordaza, el delantero admitió estar al tanto de los rumores. "Es una alegría muy grande", expresó Facundo Farías.

En otro tramo de la charla con Sin Mordaza el santafesino contó que pidió utilizar la camiseta número "10" que dejó el "Pulga" Rodríguez tras su partida a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Luego, Facundo Farías no dudó en recalcar que "la situación está complicada en Colón por los casos de Covid. Ojalá todos puedan llegar al partido contra River. Sino jugaremos los que estamos en condiciones".

"Estamos muy bien. Seguimos trabajando. Somos los campeones y queremos demostrar más", no dudó el atacante, de palabras simples y concretas, quien no pudo jugar la final de la Copa de la Liga Profesional por dar positivo de coronavirus dos veces.

En el final, volvió al tema inicial: "Por suerte manejo todo con tranquilidad. Sé que se rumorean muchas cosas y solo quiero dar el máximo en Colón por ahora".