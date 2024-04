La amenaza caló hondo en Di María y su futuro estaría lejos de Rosario

Según el entorno de Ángel Di María y las palabras del propio jugador, Rosario Central era la principal opción para terminar su carrera. No obstante, una amenaza cambió el panorama y ahora las expectativas son totalmente diferentes.

El deseo de Di María

Desde que se fue a Europa siendo jovencito siempre expresó su deseo de volver al Canalla en buena forma. Su fanatismo y pasión por los colores auriazules son muy fuertes y quería estar en plenitud para ayudar al club a pelear por esos títulos que nunca pudo ganar.

Tras la llegada de Gonzalo Belloso a la presidencia, las chances se hicieron más concretas. El propio Fideo reconoció en octubre del año pasado que tiene una muy buena relación con el Pejerrey y la posibilidad del regreso era cada vez más latente.

Con el correr de los meses, el camino se fue allanando y la ilusión del Pueblo Auriazul estaba por cumplirse. Incluso, Di María anotó a sus hijas en una escuela de Fisherton. Más aún, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, le mandó un mensaje de invitación para jugar la Copa Libertadores.

Sin dudas, todos los indicios señalaban que el Fideo se reencontraría con su viejo amor. Sin embargo, hace menos de un mes ocurrió algo impensado y ahora los caminos parecen separarse nuevamente.

La amenaza que cambió el panorama

El 25 de marzo de este año, un automóvil dejó un paquete con una amenaza dirigida a la familia de Di María en la entrada del barrio privado de Funes. Los encargados de la Seguridad indicaron que se escucharon cuatro balazos cuando el vehículo se alejaba del lugar a gran velocidad.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Maximiliano Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezó el escalofriante escrito dirigido directamente hacia el padre del Fideo.