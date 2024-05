Sebastián Prediger se mostró confiado: "Nos mantenemos punteros y depende de nosotros"

La derrota de Colón frente a Defensores de Belgrano como visitante golpeó duro al plantel. El equipo no hizo un buen partido y así lo reconoció Sebastián Prediger en diálogo con la prensa este jueves, aunque también apuntó a las malas condiciones del estadio Juan Pasquale: "Fue un partido feo, en una cancha imposible para jugar. No se veía nada. Los que están de locales tienen la ventaja de conocer. Tuvimos muchas oportunidades como para empatarlo y lamentablemente no nos pudimos traer nada“.

A pesar de la derrota, el Perro ya pone la mira en lo que viene y se muestra confiado: "Más allá de la derrota seguimos puntero y depende de nosotros. Ahora tenemos que ganar para continuar arriba".

En otro tramo de la charla, Prediger remarcó en un tono más personal la importancia de disfrutar del momento : "Al margen de lo deportivo y del compromiso profesional que tengo de intentar llevar otra vez a Colón a Primera División, estoy disfrutando mucho el camino, el proceso, el día a día. Anhelaba las cosas que me toca vivir acá en el predio, en la cancha cuando me toca entrar y ese contacto con la gente".

La confianza en la dirigencia

Sobre el cierre de la entrevista, el experimentado volante señaló las diferentes entre la Comisión Directiva actual y la que dejó José Vignatti: "Estamos viviendo un proceso de cambio del club. Hasta hace tres meses, era todo un caos. Queremos lograr que el club mejore en todos los aspectos".

