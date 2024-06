Kate Middleton reapareció con un emotivo mensaje en medio del cáncer que atraviesa

Kate Middleton reapareció en la red tras su diagnóstico de cáncer. La Princesa de Gales publicó una foto y compartió un emotivo mensaje donde agradeció las constantes demostraciones de afecto en medio de su mal momento de salud. También contó que planea acudir al desfile del cumpleaños del Rey Carlos III junto a su familia y participar en algunos compromisos públicos durante el verano europeo.

Cómo está la salud de Kate Middleton

La Princesa de Gales, de 42 años, apareció en una nueva foto publicada el 14 de junio, tomada por el fotógrafo Matt Porteous, la primera imagen de Kate desde que compartió públicamente la noticia del cáncer que atraviesa en un emotivo vídeo publicado en las cuentas oficiales del Palacio de Kensington en marzo. La instantánea muestra a Kate al aire libre en Windsor, donde vive con el príncipe Guillermo y sus tres hijos.

"He quedado impresionada por todos los mensajes de apoyo y ánimo que he recibido en los últimos meses", declaró en un mensaje difundido en sus cuentas oficiales en X e Instagram. "Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí, y nos ha ayudado a ambos a superar algunos de los momentos más difíciles".

"Estoy progresando, pero, como sabe cualquiera que se someta a quimioterapia, hay días buenos y días malos.En esos días malos, te sientes débil, cansada y tienes que ceder al descanso de tu cuerpo. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el hecho de sentirte bien", continuó la Princesa de Gales, y explicó que su tratamiento contra el cáncer continuará durante "unos meses más".

"En los días que me encuentro lo suficientemente bien, es una alegría dedicarme a la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, así como empezar a hacer un poco de trabajo desde casa", señaló.

Kate también confirmó que tiene previsto asistir a Trooping the Colour, la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III, el 15 de junio, y en el que participará en una carroza con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, antes de aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham junto al resto de la Familia Real. Será la primera vez que salga públicamente con la realeza desde Navidad.

"Estoy deseando asistir al desfile del cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos a lo largo del verano, pero sabiendo igualmente que aún no estoy fuera de peligro", declaró. "Estoy aprendiendo a ser paciente, sobre todo con la incertidumbre. Tomándome cada día como viene, escuchando a mi cuerpo y permitiéndome tomarme este tiempo tan necesario para sanar. Muchas gracias por vuestra comprensión continua, y a todos los que habéis compartido tan valientemente vuestras historias conmigo".

Qué enfermedad tiene Kate Middleton

En un comunicado grabado en vídeo, Kate Middleton reveló que fue diagnosticada con cáncer, y que se encuentra en tratamiento. La princesa de Gales afirmó que fue un "gran shock" tras un "par de meses increíblemente duros".

El comunicado de la princesa explicaba que cuando fue operada del abdomen en enero no se sabía que hubiera cáncer. "Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron que había cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento", declaró la princesa. "Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos", afirmó-

Catherine dijo que la recuperación de su operación llevó tiempo y que su prioridad es su familia. "Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una forma adecuada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien". Y añadió que la familia necesita ahora "algo de tiempo, espacio y privacidad".

En su declaración, expresó: "Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para los dos".

