El guiño del presidente de la Conmebol a Ángel Di María que enloqueció a los fanáticos de Rosario Central

Ángel Di María aclaró a lo largo de su carrera profesional que su objetivo es terminar su historia en el mismo lugar donde arrancó: Rosario Central. El Fideo actualmente está defendiendo los colores del Benfica y tiene contrato vigente hasta mediados de año. Todas las expectativas de los hinchas del Canalla están puestas en un regreso y es por eso que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, no perdió tiempo en intentar seducir al extremo para que vuelva a ponerse la camiseta auriazul y así tenerlo transitando los escenarios del continente.

El origen del cruce se dio por unas palabras que esbozó Ángel hace pocos días. “Mi cabeza está tranquila y si se tiene que dar, se dará. Nunca pedí nada. Me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central”, explicó en charla con TyC Sports.

Y añadió al respecto del máximo torneo continental: “Era muy chico cuando la jugué y no pude vivirla. Sería un sueño poder ganarla, poder tener un título con Central y poder cumplirlo. Ganar la Libertadores pasaría por encima de ese sueño. Sería el mejor broche final para mi carrera. La Libertadores es un sueño y si me toca pelearía a muerte por lograrla. Lo importante es estar bien y no ir por ir. Sigo entrenando de la mejor manera para estar en el mejor nivel. Quiero rendir al cien por cien”.

¡Ángel Di María, la @CONMEBOL @Libertadores te espera para cumplir tu sueño de volver a jugarla! 😉 ¿Nos vemos después de la CONMEBOL @CopaAmerica? 🏆 pic.twitter.com/21J280ShEx — Alejandro Domínguez (@agdws) February 1, 2024

El que le respondió al futbolista a las pocas horas fue Alejandro Domínguez, extendiendo una invitación para que dispute el torneo. “Ángel Di María, la Copa Libertadores te espera para cumplir tu sueño de volver a jugarla! ¿Nos vemos después de la Copa América?”, redactó el presidente junto a una imagen del Fideo con la camiseta de la selección argentina acercándose al mítico trofeo que es furor dentro del continente sudamericano. Automáticamente, los hinchas de Rosario Central enloquecieron en los comentarios y agradecieron por la ayuda de intentar traer al extremo al país.