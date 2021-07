Central le empató en el descuento Deportivo Táchira en Venezuela

Central sufrió en el cuarto minuto de descuento el empate 2-2 de Deportivo Táchira, en un emotivo encuentro jugado esta noche en el Estadio Pueblo Nuevo de la ciudad venezolana de San Cristóbal, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luciano Ferreyra y el ingresado Alan Marinelli pusieron en ventaja a Central, uno en cada etapa, y José Luis Granados y el también suplente Douglar Angarita empataron para Táchira en el complemento.

Central sorprendió a Táchira en el comienzo con el buen juego en el mediocampo de Blanco, Lo Celso, Ojeda y Luciano Ferreyra por la izquierda, como a los 4 minutos cuando Blanco mandó un buen centro que Marco Ruben cabeceó de palomita y la pelota pasó cerca del primer palo.

Y Táchira, que tenía menos la pelota en el comienzo, también avisó a los 9 minutos cuando Gómez les ganó a Ávila y Blanco por la derecha, habilitó a Góndola, solo por el medio, pero el arquero Juan Romero -que reemplazó a Jorge "Fatura" Broun, quien tiene Covid- salvó junto a su poste izquierdo.

Hasta que a los 26 minutos Ávila se proyectó por el medio y sacó un violento zurdazo de media distancia, el arquero dio rebote hacia adelante y el "Pupi" Ferreyra entró solo, junto a Ruben, y la empujó de derecha al fondo del arco.

Táchira casi lo empata a los 29 minutos en un tiro libre de Cova desde la izquierda, que Trejo remató solo en el primer palo, pero Romero salvó en gran forma y el propio Trejo la tiró afuera en el rebote.

El mal estado del campo de juego, con demasiados pozos, conspiró contra el buen juego por abajo, pero Central volvió a llegar a los 45 minutos con un pelotazo largo de Torrent, que peinó Gamba, Ruben se la devolvió de taco y el ex-Huracán remató apenas alto.

Táchira se paró mejor en el comienzo del complemento y volvió a complicar con las pelotas detenidas, como al minuto de juego cuando Cova mandó un tiro de esquina desde la derecha, que Trejo cabeceó solo pero Romero salvó junto a su poste izquierdo.

Hasta que a los 13 minutos Cova lanzó un tiro libre pasado desde la derecha, Romero salió mal y quedó a mitad de camino, por lo que Granados entró solo y la empujó al empate, tras un fallido cierre de Torrent.

Central salió del encierro en el cuarto de hora final con el buen juego de Luciano Ferreyra -la figura del equipo- por la izquierda, y los ingresos de los delanteros Alan Marinelli y Luca Martínez Dupuy.

Táchira se quedó con un jugador disminuido físicamente desde los 39 minutos por una lesión muscular de Maurice Cova, a quien no pudo cambiar porque ya había utilizado las tres ventanas autorizadas.

Pero a los 45 minutos Martínez Dupuy ganó de cabeza y esta vez Marinelli tuvo su revancha: enganchó dos veces, remató de zurda y la clavó abajo, junto al poste derecho.

Pero cuando parecía tener la victoria en el bolsillo, Central pagó muy cara su falta de juego aéreo defensivo, porque en el cuarto de los cinco minutos de descuento el lesionado Cova lanzó un centro al medio del área y el ingresado Douglar Angarita le ganó a Torrent y cabeceó al ángulo superior izquierdo para sellar el empate 2-2.

Deportivo Táchira cortó así una racha de ocho victorias consecutivas como local -cinco por el torneo y tres por la Copa Libertadores-, pero logró un empate impensado, casi con un hombre menos.

Y Central, que estuvo dos veces en ventaja, se va con el sabor agridulce del empate en dos goles, con lo que significan los tantos de visitante, en una noche en la que podría haberse quedado con todo, pensando en la revancha del próximo jueves en Rosario, pero pagó por sus fallas defensivas.

Síntesis del partido

Deportivo Táchira: Cristopher Varela; Nelson Hernández, Pablo Camacho, Lucas Trejo y José Luis Granados; Yerson Chacón, Maurice Cova, David Zalzman y Edgar Pérez Greco; Lucas Gómez y Freddy Góndola. DT: Juan Domingo Tolisano.

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Fernando Torrent, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Francesco Lo Celso y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian "Kily" González.

Gol en el primer tiempo: 26' Luciano Ferreyra (C).

Goles en el segundo tiempo: 13' Granados (DT); 45' Alan Marinelli (C) y 45+4' Douglar Angarita (DT).

Cambios en el segundo tiempo: 12' Anthony Uribe por Lucas Gómez (DT); 23' Rodrigo Villagra por Ojeda (C); 28' Douglar Angarita por Pérez Greco (DT) y Nicolás Ferreyra por Ávila (C); 33' Marlon Fernández por Chacón (DT) y 36' Luca Martínez Dupuy por Gamba (C) y Alan Marinelli por Ruben (C).

Árbitro: Flavio De Souza (Brasil).

Cancha: Pueblo Nuevo, de San Cristóbal (Venezuela).