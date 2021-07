Eduardo Domínguez: "La idea es que el campeonato sea el primero, pero no el último"

Gallardo es de los mejores entrenadores que hay en Argentina. Que te dé un abrazo cálido, la bienvenida y las felicitaciones por el campeonato. Me dijo ´ya te lo dije por mensaje, ahora te lo digo personalmente´, porque ya me había mandado un mensaje Gallardo”, resaltó en diálogo con Cómo te va por Radio Colonia.

Además resaltó la jerarquía del rival al que vencieron como visitante en la primera fecha: "River exige a todos los rivales a llevarlo a la excelencia. Uno para ganarle a River tiene que rozar la excelencia en sus equipos y que River no esté en la excelencia". También se refirió a la serie con Argentinos Juniors y resaltó que le parece muy entretenida para ver, de buen fútbol y de buenos entrenadores.

El halago del actual vicepresidente y ex jugador de Boca y también fue un "mimo" para Domínguez: “Que uno de los mejores jugadores de Argentina en los últimos tiempos como Riquelme diga que Colón es el mejor, genera una satisfacción. Fue un momento y esos momentos hay que seguir ratificandolos, para que se alarguen esos momentos".

Igualmente, no se quiere "dormir en los laureles" y asegura: “La idea es que el campeonato sea el primero, pero no el último. Hoy tenemos que empezar a ganar el partido del sábado y vamos por ese camino. Hay que seguir manteniendo el respeto que los jugadores se han ganado". Además relató que el futbolista es todo para él, "nosotros dependemos del jugador, porque el entrenador no juega".

Hubo tiempo para soñar y Domínguez lo tiene claro: “Mi sueño es llegar a Europa, pero sé que para lograr eso debo dirigir un grande de la Argentina y en ese grande me tiene que ir bien y después sucederá lo que sucederá o no, uno nunca lo sabe". Igualmente remarcó que quiere consolidarse en el Sabalero y que el equipo siga siendo competitivo.

También tuvo un momento para recordar la salida de Luis Rodríguez. “Nos dolió mucho no contar con Luis (Rodríguez), fue nuestro mejor jugador, era nuestro capitán. ya lo manifesté en su momento, hay un presidente que decide la economía del club y el jugador defiende lo que quiere defender", explicó. También aseguró que están en la búsqueda de reemplazarlo como equipo.