Frana: "Cuándo llegamos, nos encontramos con hospitales sin luz, agua y cloacas"

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, repasó la inversión que realiza la provincia en materia de obra pública, y también reconoció que cuando llegaron al ministerio, se encontraron con que la gestión anterior dejó "hospitales sin luz, agua y cloacas".

"En Rosario nos encontramos con un hospital, de grandes dimensiones, que comenzó a construirse hace 10 años y que no tenía servicios básicos. No tiene agua, no tiene cloacas ni luz. También demorará la terminación de la obra en el Instituto de Formación de Reconquista por faltan obras de cloacas", contó la funcionaria en diálogo con Sin Mordaza TV.

LA PROVINCIA CELEBRÓ LA DECISIÓN DE NACIÓN DE ADJUDICAR LA OBRA DEL CIRCUNVALAR FERROVIARIO DE SANTA FE Con una inversión del gobierno nacional que supera los $5 mil millones, Santa Fe contará con el primer circunvalar del país 👉 https://t.co/jA68d6RPV6 pic.twitter.com/zPVaXixtNq — Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat (@MISPHsf) July 22, 2021

Además, destacó que "varios son los ejes de las inversiones. Uno es que tanto a nivel provincial como nacional se entiende que a partir de la inversión en obra pública se generan respuestas a demandas históricas, una movilización de la economía y también genera empleo. Después hay ejes que tienen que ver con la salud, y no solamente en hospitales. El año pasado se invirtieron más de 2 mil millones de pesos en saneamiento, en agua potable y cloacas".

Rutas transversales y empuje para el turismo

En otro tramo de la entrevista, Frana admitió que "también se promovió con una gran inversión las rutas transversales. Hay una necesidad de equilibrar la provincia de este a oeste. Cuando un estado invierte en infraestructura como esta, permite que la gente pueda quedarse a vivir en el lugar donde nació, son políticas de arraigo. A terminar julio, solamente en Vialidad Provincial, se licitaron más de 13 mil millones de pesos".

La intervención en los #BajosSubmeridionales es una política de Estado, definida por el gobernador @omarperotti y el presidente @alferdez En ese marco, licitamos en #Tostado las obras de reconstrucción de más de 80 alcantarillas para las rutas Nº 13, y Nº77-s.#LasObrasNoParan pic.twitter.com/qjI3OrEFbk — Silvina Frana (@silvinafrana) July 21, 2021

Y agregó: "Además hay políticas de hábitat, trabajadas con nación. Planteamos la construcción de planes de vivienda con fondos provinciales y nacionales. Hay una mirada integral con políticas concretas. También el gobernador tiene como objetivo fortalecer la infraestructura para el turismo, una industria que genera mucha mano de obra. A pesar de la pandemia y de las dificultades económicas, no dejamos de trabajar en ese sentido".

Escuchar también la nota completa: