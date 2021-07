Un sabalero será la imagen del 105 aniversario de la Conmebol

La pasión por Colón sigue provocando reacciones maravillosas. Desde la final en Paraguay, creció la mística y se consolidó con la primera estrella obtenida en junio de este año. Ahora, un sabalero será la imagen que usará la Conmebol en su 105 aniversario.

Jorge Nini, oriundo de San Javier, tiene un minimercado en la costa y trabaja con el pescado. Se hizo conocido porque viajó a Paraguay en bicicleta. "Es una satisfacción, me siento bien, bendecido. Me siento bien mostrando que soy hincha de fútbol, de Colón. Soy apasionado por el fútbol", admitió contento en Cadena OH!

Leer también: Colón recuperará un jugador clave para recibir a Godoy Cruz

"Me llamaron ayer y me pidieron para usar mi imagen. Le dije que sí, que no tenía ningún problema. Quiero demostrar la grandeza que tenemos, que somos buenos hinchas y que llevamos en el alma el sentimiento nuestro. No necesito otra cosa", afirmó negando que lo hace por dinero.

La pasión por su club, se extiende en el tiempo y tiene proyección. Para la final en la que Colón se consagró campeón, prometió ir hasta San Juan en bicicleta. Pero además de apasionado es cuidadoso, y esperará que la vacunación avance y los casos de coronavirus desciendan.

"Lo principal es tratar de hacer las cosas bien, de la mejor forma, cumpliendo los requisitos. El cambio es lo principal, es lo que necesita el mundo. Yo cuando viajaba saludaba a la gente con un choque de manos, es mi emoción más grande transmitir a los demás mi pasión por Colón".

Para contrarrestar el viaje postergado a San Juan, fue en bicicleta hasta la Basílica de Guadalupe en Santa Fe. "No iba a quedar bien si iba a otra provincia. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Soy de pensar dónde me manda el destino, dónde quiere Dios que vaya, cosas así. Faltando dos días pensé, me voy a la Basílica de Guadalupe y hago esa primera parte. El día del partido fui" .

Leer también: Todo lo que tenes que saber del Trofeo de Campeones 2021 que tiene a Colón como finalista

Esto no significa que no viaje a San Juan. "Esa promesa se va a cumplir, por ahora la postergué. Pero antes, tenemos la gran final en Santiago del Estero, son 600 kilómetros casi", proyectó. Se trata de la final que el sabalero jugará por ser campeón argentino. Será el 17 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Por último, envió un mensaje: "A todo el pueblo sabalero le quiero decir que estoy muy contento. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien".

Escuchar también audio completo: