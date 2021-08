Christian Bernardi: "Era muy importante ganar"

"Era muy importante ganar. Sobre todo de local y marcar así contundencia en nuestra casa. Por suertee lo pudimos lograr. Fue un partido complicado, donde sufrimos por momentos, pero creo que nos quedamos con una gran victoria", apuntó en conferencia de prensa el capitán de Colón, Christian Bernardi, tras el 1-0 ante Godoy Cruz por la 4ª fecha. Más allá del análisis, el foco estuvo en el reclamo a la dirigencia que explotó en la semana por los premios.

"Es una situación que no nos gusta. Este grupo tomó la decisión de no concentrar, porque queremos que se cumpla con lo que se prometió. Se hablaron muchas cosas. No queremos cobrar nada, solo firmar un acuerdo a futuro para estar tranquilos de cómo van a ser las cosas y que pongamos el foco donde corresponde, que es el torneo. El compromiso es importante y sabemos para donde vamos. El grupo está muy unido y fuerte, y confiamos en que se resolverá todo. Seguramente andaremos bien", agregó el cordobés sobre los premios.

Pero la postura de Christian Bernardi no quedó solo ahí: "Lo que queremos es firmar y quedarnos tranquilos para que se nos dé lo que corresponde y nada más. No queremos nada ilógico. Es solo firmar y quedarnos con la tranquilidad. Es lo que quiere el grupo".

"El compromiso nuestro es muy grande y seguirá así. Que la gente se quede tranquila, que este grupo se va a entregar como siempre lo hizo. Queremos que Colón siga siendo competitivo", apuntó.

Luego volvió a lo que dejó el triunfo de Colón ante Godoy Cruz: "Nos costó un poquito y la cancha no estaba fácil, pero por suerte con el transcurrir del partido nos pudimos acomodar mejor y encontrar los espacios para crear situaciones. Nos llevamos un gran victoria".

Un tema de charla fue justamente el estado del campo de juego: "Sabemos que se está trabajando en algunas mejoras y que llevará tiempo. Confiamos en que esto será así para tener una mayor seguridad en nuestro estilo de juego".

Christian Bernardi estuvo en duda por una lesión que sufrió ante Huracán, pero se recuperó a tiempo, aunque con lo justo: "Tuve un esguince leve en el partido anterior y por suerte llegué. Esto es una demostración del compromiso que hablaba. Cómo así también lo hizo Cristian (Ferreira) tras superar el coronavirus. Estamos bien y muy fuertes. Sabemos para donde vamos y estamos trabajando muy bien".

"Llevó ya más de cinco años en el club. A Eduardo (Domínguez) lo conozco bien y confía en mi, por lo que trato de retribuirle en la cancha. Estoy pasando un buen momento junto al equipo y estamos en el desafío de seguir siendo competitivos. Eduardo nos dio respaldo y apoyo total. Solo queremos tranquilidad y respeto", concluyó Christian Bernardi.

Con info de UNO Santa Fe