Dylan Gissi: "Voy a sumar desde donde me toque"

La llegada de Dylan Gissi a Unión fue repentina, dado que no era un nombre que se viniera manejando como posible refuerzo. Lo cierto es que se sumó al plantel y con tan solo una práctica el Vasco Azconzábal decidió que viajara para jugar ante Lanús.

Ocupó un lugar en el banco de relevos, pero le tocó ingresar en el complemento por la lesión de Juan Carlos Portillo. Su labor fue aceptable y ante San Lorenzo volverá a ser alternativa entre los suplentes. En conferencia de prensa, el defensor habló de su llegada al Tate y de otras cuestiones.

"Cuando firmé en Patronato me radiqué en Santa Fe y estaba muy contento. La relación que tenía en Paraná con el DT ya era insostenible y después de un tiempo se pudo destrabar la salida. Me dijeron que Unión me había llamado y me puso contento, porque ya conozco esta ciudad. Se dio todo muy rápido durante el miércoles a la noche y ya me dijeron que me presente el jueves a entrenar", contó sobre la manera en la que se dio su llegada.

En cuanto a sus características y lo que habló con el Vasco dijo: "Trato de aportar juego y rigidez en la marca y después sale lo que sale. Pero trato de adaptarme lo más rápido posible a la idea del DT a quien le agradezco por fijarse en mí. Ya hablé con el técnico y sabe que voy a sumar desde donde me toque".

"Pude observar a Unión durante los primeros partidos, y el otro día con Lanús hicieron un gran partido. Me tocó ingresar en el segundo tiempo y terminé contento con el debut y porque obtuvimos un resultado positivo, aunque está claro que merecíamos más por lo que hicimos dentro de la cancha", manifestó.

A la hora de plantear objetivos expresó: "Me gusta jugar contra los equipos más grandes para medirnos con todos y saber para qué estamos. A nivel grupal la idea es pelear en lo más alto, pero no podemos adelantarnos en decir si vamos a pelear el ingreso a una Copa. El objetivo está en lo inmediato, en ganar el próximo fin de semana, y con el tiempo ver para qué estamos".

Consultado sobre el partido que se jugará esté sábado respondió: "Imagino un lindo partido y muy intenso ante San Lorenzo. Los dos seguramente intentaremos ser protagonistas y eso hará que sea un gran duelo. Después hay que ver la precisión de ambos, pero seguro que tendrá un alto ritmo".

En otro tramo de la conferencia, el defensor rojiblanco contó en las distintas posiciones en las que jugó: "Me tocó jugar de 6, de 2, de líbero o stopper y hasta de lateral derecho. No tengo problemas y me adapto para hacer lo mejor posible dejando la vida por los colores que me toca defender".

Por último destacó el trabajo que viene realizando Unión en divisiones inferiores "Me sorprendió el nivel de los más jóvenes y eso habla muy bien del trabajo de Inferiores de Unión. Está bueno que exista esa inversión, porque los juveniles son los que terminan dándoles ganancias a los clubes", aseguró.

Con info de UNO Santa Fe