Graciela Brondino, la búsqueda de justicia y el dolor que se transformó en lucha

Ayer se puso punto final a la causa por la muerte de Marianela Brondino, la joven santafesina que falleció en 2010 en contexto de robo. Después de once años de lucha, su mamá, Graciela Brondino, dialogó en exclusiva con Cadena OH! y explicó que sus sentimientos "Son contradictorios, encontrados. Por un lado tengo satisfacción de que después de 11 años y unos meses haya logrado el propósito por lo que luché tanto. Pero prima el dolor, mucha tristeza, porque uno logra los objetivos, pero mi hija no vuelve".

Marianela fue agredida el 28 de abril de 2010 en calle Gorostiaga al 1900, en barrio Villa María Selva, en el macrocentro de la capital santafesina. Se desplazaba en una bicicleta cuando Borda y el recientemente condenado Giménez, la arrojaron contra el pavimento para robarle el bolso. La hicieron caer de la bici playera y la joven de 25 años golpeó su cabeza fuertemente contra el pavimento. La peleó hasta el 3 de mayo, cuando su vida se apagó. El juicio comenzó 9 años después del asesinato, el 30 de noviembre de 2019.

"Ayer y hoy estuve muy triste, creo que uno inconscientemente tras todas las cosas que hace, busca recuperarla, pero desgraciadamente es un hecho consumado. Es muy contradictorio", repitió Graciela.

La causa

A pesar de la tristeza, el objetivo siempre fue "sacar a esta gente de la calle, porque podían hacerle lo mismo a otra familia. Ese objetivo está cumplido", remarcó. Su labor, el estudio de las leyes y los códigos, la pelea, generó que la causa de Marianela deje muchas herramientas legales como antecedentes: la Ley de Protección al Testigo y el pago de recompensa; el hecho de haber sido querellante en la causa de un menor, cosa inédita en la provincia; la pena alta que le dieron a un menor, "Todo sirve de antecedente y aspiro que mi lucha también le sirva a otra gente".

En febrero de este año, el coautor del asesinato de Marianela Brondino, José "Bebe" Giménez, recibió la condena por el asesinato en ocasión de robo. Fue condenado por el juez Luis Octavio Silva a la pena de 16 años de prisión, a más de un año del inicio del juicio. Anteriormente, el 6 de diciembre de 2019 ya había sido condenado a 20 años de cárcel Walter "Pipi" Borda, el otro coautor del femicidio junto con Giménez.

El día a día...

El dolor y la impotencia se transformaron en lucha en Graciela, que recorrió ministerios, secretarías y habló con gran cantidad de funcionarios. "Yo conocía mis derechos, los de mi hija, de buena manera iba y golpeaba cualquier puerta. Los políticos deberían estar para eso, son nuestros representantes y yo nunca tuve miedo de hablarle a ninguno", recordó.

Pero el golpe no fue sólo para ella, sino que toda la familia se vio atravesada por el dolor y la pérdida. El esposo y padre de Marianela, José Brondino, falleció en el camino por justicia. "Él era la cabeza pensante, pero estaba muy deprimido, se pasaba viendo las fotos de su hija. Nos decían que teníamos que tratar de encauzar este dolor... Yo me aferré a la luche y me aferré a la pintura, fueron estos dos elementos los que me permitieron seguir. Me levantaba pensando en la causa de Marianela, eso me hacía sentir viva, eso me salvó. Aunque es un día a día indudablemente. Pienso que podría haber hecho más, pero yo estaba intentando sobrevivir, sacando a mi hijo del pozo depresivo en que había caído, mi mamá era grande también... Hice lo que pude".

En todos estos años, Graciela no sólo tuvo que sobrellevar la tristeza y vivir con el dolor, sino que también sufrió amenazas y desprecios. "En ninguno de los once años que estoy en la asociación de madres del dolor nos recibieron en la Cámara de Diputados cuando fuimos con el arbolito de navidad y la foto de nuestros fallecidos. Incluso nos han organizado fiestas a dos metros de donde estábamos", apuntó.

"Me compré el Código Penal y la Constitución, me puse a estudiar, quería presentar un proyecto en la Cámara de Diputados para cambiar algunos artículos del Código de Menores, que tiene muchos puntos flacos, pero nunca pasó nada. También estoy pensando en escribir un libro con toda mi experiencia en la Justicia", dijo por último.

Escuchar también audio completo: