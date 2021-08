Alicia Cavallero busca alcanzar una banca en el Concejo con un ambicioso proyecto

Las elecciones primarias del 12 de septiembre están cada vez más cerca. Para la categoría de concejales, los rosarinos y las rosarinas se encontrarán con una boleta única. En total, hay 55 listas de precandidatos que competirán en las internas por 17 frentes y partidos políticos. Una de las postulantes a ocupar una banca en el Concejo, es Alicia Cavallero, que cuenta con un legado importante de su padre, Héctor Tigre Cavallero, intendente de Rosario que ha tenido una impronta muy importante.

"Esto empezó en febrero de 2020. Hicimos una reunión en el partido y empezamos a armar lo que era la candidatura. Lamentablemente al mes arrancó el tema de la pandemia que nos trastocó los planes. La idea era programar la candidatura entre todos los integrantes del partido, aún cuando Héctor Cavallero todavía estaba, para programar a futuro", contó Alicia Cavallero en diálogo con Cadena OH! Rosario.

"Vemos una ciudad desorganizada, sin planificación a futuro"

Según analizó la precanditada, junto a su equipo de trabajo ven "una ciudad desorganizada, sin planificación para el futuro y que se van haciendo parches. Creo que la gente lo dice. El que transita Rosario se da cuenta que está llena de baches, observa una disminución del transporte público, entre otras. No son grandes cosas las que pide la gente, son pavadas; cuestiones que un municipio tendría que tener resuelto automáticamente sea quien sea el intendente y del color político que sea".

Cavallero indicó que la Municipalidad "tiene que tener garantizados todos los servicios mínimos e indispensables, catalogados como derechos humanos, y eso no está pasando en la ciudad de Rosario. Creemos que es una falta de planificación".

La planificación que propone

"Apenas ingresemos en el Concejo vamos a presentar un proyecto con una planificación de acá a 10 años en la cual se arme el cronograma en el cual los vecinos sepan cuándo le va a tocar la intervención de su zona para cubrir todos los servicios básicos (agua, luz, gas natural, pavimento, veredas a un mismo nivel con rampas, desagüe pluvial y cloacal, renovación de arbolado). Con esto se solucionan muchos problemas de los vecinos", destacó Alicia Cavallero.

En este punto, sostiene que el deseo es que la iniciativa "quede como una política pública, que se discuta en el Concejo y se apruebe por unanimidad con la participación técnica de la Municipalidad. Me parece que es importante que logremos ponernos de acuerdo. Y el que no lo esté, que le explique al vecino por qué no lo quiere hacer".

"vamos a presentar un proyecto con una planificación de acá, a 10 años"

"Acá no se piensa en conjunto, no se planifica hacia adelante y muchas veces se nos escapan cosas que ni siquiera la Municipalidad tiene que invertir dinero", aseveró la hija del histórico dirigente.

La salud en Rosario

La precandidata, recordó que "el sistema de salud, desde 1989 que mi viejo -Héctor Cavallero- agarró la intendencia, fue creciendo y mejorando. Eso fue una política pública que todos los rosarinos la tenemos en la cabeza".

Desde el espacio, creen que hay que reforzar el sistema de atención primaria de la salud: "Es lo que está mas cercano a la gente. Vemos fallas. Reforzaría esa cuestión porque permite desahogar el sistema de mayor complejidad, darle una respuesta rápida al vecino, detectar inmediatamente casos de complejidad y derivar".

Escuchar al vecino

Alicia Cavallero, quien va a las urnas con la ilusión de obtener una banca en el Concejo rosarino, contó en Cadena OH! Rosario cuáles son las ideas de base que tienen en el equipo de trabajo: "Todos los que integramos la lista, nos juntamos por dos motivos. Primero, porque veíamos que teníamos una disconformidad con las conducciones políticas del partido mayoritario. Y por otro lado, rescatar la modalidad de gestión que tenía mi viejo; de cercanía, de estar con la gente, enterarte de los problemas, conocerlos. Los funcionarios se quedan detrás del escritorio y no tienen idea lo que está pasando. La política tiene que tener sustento en el vecino y la vecina".

Escuchar también la nota completa