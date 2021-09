Tigres, con el rosarino Nahuel Guzmán, le ganó a Atlético San Luis

Tigres, con el concurso del arquero rosarino Nahuel Guzmán, venció anoche a Atlético San Luis, por 3-0, en la continuidad de la 11ma. Fecha del torneo Apertura del fútbol de México.

El equipo de Monterrey, que ocupa la quinta posición con 17 unidades, se impuso con los tantos conseguidos por el colombiano Luis Quiñones (Pt. 31m.), Juan Pablo Vigón (St. 10m.) y el paraguayo Carlos González (St. 22m.), según registró un informe del sitio ‘Soccerway’.

Guzmán, exguardavallas de Newell’s, estuvo desde el comienzo, al igual que el exmediocampista de Lanús, Guido Pizarro.

En San Luis, en tanto, se alistaron el arquero Marcelo Barovero (ex River Plate y Vélez Sarsfield) y los delanteros Andrés Vombergar (ex Los Andes) y Germán Berterame (ex San Lorenzo).

Los otros partidos jugados como adelantos de la jornada registraron estos resultados: Monterrey 2 (un gol de Rogelio Funes Mori)-Toluca 0; Necaxa 3 (un tanto de Maximiliano Salas)-Tijuana 0; Mazatlán 3-Juárez 1; Atlas 0-Puebla 1; Pachuca 1 (gol de Gustavo Cabral)-América 1.

Principales posiciones: América 22 puntos; Monterrey y Toluca 20; Atlas 19; Tigres 17; Atlético San Luis 16.