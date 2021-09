¿Como hizo Colón, Central y el resto de los clubes para distribuir el 50% del aforo para los hinchas?

El fútbol argentino se prepara para la vuelta del público a los estadios. Si bien todavía no se conoce la letra chica del Boletín Oficial por parte del Gobierno, los clubes ya dieron a conocer a sus socios la hoja de ruta con la que deben contar para poder ser parte del 50% de aforo.

Leer también: El público volverá a las canchas a partir del 1 de octubre y el clásico Unión vs Colón tendrá hinchas

En muchos casos, las instituciones pueden cumplir con su masa societaria, aunque será más difícil la venta de entradas para aquellos no socios que también quieran acercarse al estadio y ver los partidos. Sin embargo, la preocupación la tienen los clubes que tienen una masa societaria elevada, como Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo.

El principal problema lo tiene el Millonario durante esta fecha, ya que recibe a Boca en el Monumental, en el marco del apasionante Superclásico por la fecha 14 del Torneo de la Liga InforProfesional. Sobre este punto, River informó que podrán asistir aquellos que hayan regularizado su deuda con el abono "Tu Lugar en el Monumental". Los hinchas tenían tiempo hasta el martes a las 20. Además, remarcaron que no habrá orden de inscripción y que todos los anotados tendrán automáticamente su lugar asegurado.

El otro atractivo es el duelo entre Vélez e Independiente, en el estadio José Amalfitani. El Fortín, en sus redes, informó que tendrán sus lugares asegurados los abonados, las plateas vitalicias y los socios que acompañaron desde marzo de 2020 durante la pandemia del coronavirus. Además, los asociados que tengan al día la cuota de agosto podrán canjear entradas en caso de quedar remanente luego del canje de los anteriormente mencionados. También aclararon que estarán habilitados todos los puntos del estadio.

Racing y Estudiantes también prometen ser otro atractivo de la fecha 14, aunque los hinchas de la Academia no están contentos con el presente futbolístico, alejado de los éxitos de otros años. El club de Avellaneda tiene un total de 78.514 para un estadio donde pueden ingresar 42.069 hinchas. El club publicó en su página web los pasos a seguir y dio prioridad por segmentos: el martes 28 para abonados y vitalicios; el miércoles 29 para abonados, vitalicios y socios con antigüedad de más de 20 años; el jueves para socios, vitalicios y socios con más de 10 años de tiempo; el viernes para los socios al día y el sábado un remanente exclusivo para socios, por orden de llegada.

El caso que generó controversia es el de Gimnasia de La Plata. El estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en el Bosque, cuenta con capacidad para 21.500 espectadores, pero el Lobo tiene una demanda societaria estimada de 30.400 socios entre activos y vitalicios. Por ende, la dirigencia gestionó un permiso con el gobierno provincial -que fue aprobado- para mudarse al estadio Único de La Plata, con capacidad para 53 mil espectadores. Con este número, el Tripero se cubre con la masa societaria y, además, tiene lugar para vender remanente de entradas a no socios que quieran ingresar. Sin embargo, esta disposición no fue bien vista por los socios que pagaron religiosamente su cuota desde marzo de 2020 y que ansiaban con volver a su estadio tras más de 500 días de pandemia.

Otro punto interesante es el de Colón, que todavía no pudo festejar con su público la obtención de la Copa de la Liga 2021. El Sabalero, en sus redes, informó que sólo podrán entrar los socios que tengan la cuota al día, sumado a los que se hayan asociado en estos días y que aún no cuenten con el carnet. Al resto, se le ofrecerá la venta de un abono para los seis partidos restantes, con precios que oscilarán entre $4.400 y hasta casi $10 mil, según la ubicación del estadio.

Platense, por ejemplo, recién ahora podrá tener a su público en la cancha tras el regreso a Primera División. El último ascenso, obtenido por el Reducido de la edición pasada de Primera Nacional, tuvo que disputarlo sin público. Con la cuota societaria cubierta, la dirigencia sacó a la venta abonos para los hinchas que quieran acercarse al estadio de Vicente López. Los precios van de $1.200 a $5 mil.

La gran mayoría de los clubes cuenta con la estructura suficiente como para satisfacer las demandas de aquellos socios que hayan acompañado durante toda la pandemia y quieran volver a ver a su equipo. Las estrategias fueron parecidas en todos los casos. Mientras algunos ponen a disposición la venta por partidos, otros ofrecen abonos directos para evitar mayores trámites y no hacer el proceso de venta diario. Salvo en casos contados, no venderán tickets en las inmediaciones, con el fin de no generar aglomeraciones ni que se produzcan inconvenientes en el estadio. Aún así, todavía resta saber cómo será el protocolo sanitario que exigirá el Gobierno Nacional. Según pudo averiguar Doble Amarilla, eso se sabrá el jueves por la mañana.