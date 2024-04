Charly Johnson, el chico de Monte Vera que deslumbró en el Campeonato Nacional de Atletismo: "Es una sensación increíble"

Carlos Johnson volvió a subirse a lo más alto del podio en el Campeonato Argentino de Atletismo en Mar del Plata. El joven oriundo de Monte Vera se quedó con la prueba de 3.000 metros con obstáculos. Este viernes al mediodía, Charly habló con Hugo Isaak en Cadena OH! y contó sus sensaciones tras tamaño logro.

"La verdad es que la sensación es increíble. Lo conseguí en inferiores y ahora en mayores es algo soñado. Es un objetivo de vida para todo atleta. Siempre uno sueña con ganar campeonatos nacionales. Por suerte se pudo cumplir y muy feliz por eso", expresó con suma felicidad el atleta.

"Es un objetivo que teníamos para este año. Se puso cumplir así que muy feliz. Ahora, disfrutando y ya pensando en lo que viene", añadió.

Posteriormente, contó los motivos por los cuales eligió esta disciplina: "La primera vez que la hice fue compitiendo, ahí me di cuenta. Eso fue hace 10 años. Guillermo Chiaraviglio me propuso y me encantó cuando la hice"-

"Lo que me gusta es que es una prueba muy técnica y hay que tener mucha fuerza. Influyen muchos factores. Tiene muchos imprevistos, incluso hay una fosa de agua", agregó.

Por último, se refirió a las metas que quedan para este año: "Los primeros objetivos los he cumplido. Ahora tengo el campeonato iberoamericano que será en Cuiabá. En eso estamos enfocados. Allí se ganan muchas experiencias y amistades, eso se disfruta mucho".

Escucha la entrevista completa acá