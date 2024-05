Leandro González: "La prohibición de los cuidacoches irá acompañada de política públicas"

El concejal Leandro González se manifestó sobre la resolución que prohibe la presencia de los trapitos en la ciudad de Santa Fe y afirmó que fue una "decisión arriesgada" del Ejecutivo pero que fue importante el abordaje del tema.

"Aprobamos la prohibición al desarrollo de esa actividad. Entendemos que es una herramienta que no va a resolver el problema sino que deberá ir acompañando de políticas públicas activas por parte del ejecutivo. Sobre todo para estas personas que puedan desempeñar otro tipo de actividad en la ciudad y que no tengan vinculación con le ley penal", explicó.

"Para barrio Candioti la primera idea fue el estacionamiento social asistido, pero después de los diálogos y timbreos se resolvió volver para atrás. Me parece una medida correcta no establecerlo, el nivel de conflictividad podía ser muy alto".

"Sí tomo como positivo que el intendente Poletti tomó la decisión de abordar el tema, que es complejo, y no escondió sobre la alfombra. Ahora con la prohibición hay que establecer cuáles son los esquemas de control con el ministerio de control, y por otro lado la contención de personas, que tal vez era el único ingreso que tenían. Repito, siempre y cuando no tengan causa alguna", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Apenas lo promulgue el Ejecutivo va a estar vigente. Hay diálogo con el ministerio de Seguridad para evitar cualquier conflicto, al igual que con los mismos cuidacoches. Ahora el Ejecutivo tendra que acelerar los tiempos para evitar problemas en un marco social muy complejo. Es una decisión arriesgada", dijo por último.

